 Президент України звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2019

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Новини

Президент України звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк (фото з архіву)

DW.COM

Олександр Данилюк вважає, що СБУ має зосередитися на контррозвідці і відкинути інші непритаманні спецслужбі функції, зокрема боротьбу з економічними злочинами та корупцією. (29.07.2019)

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що затриманий спецслужбами бойовик "ДНР" Володимир Цемах має дані щодо причетності РФ до катастрофи MH17. (17.07.2019)

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 30 вересня, підписав заяву про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. "Звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу №724/2019, розмішеного на сайті президента.

Нагадаємо, що 27 вересня в Офісі президента України повідомили, що Данилюк написав заяву про відставку. Сам він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook: "Інформацію щодо заяви про мою відставку підтверджую. Залишаюся на роботі до рішення президента".

Нагадаємо, що 28 травня президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.

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