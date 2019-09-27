Президент України звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 30 вересня, підписав заяву про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. "Звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу №724/2019, розмішеного на сайті президента.

Нагадаємо, що 27 вересня в Офісі президента України повідомили, що Данилюк написав заяву про відставку. Сам він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook: "Інформацію щодо заяви про мою відставку підтверджую. Залишаюся на роботі до рішення президента".

Нагадаємо, що 28 травня президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.