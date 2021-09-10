Президент США в роковини атак 11 вересня закликав співгромадян до єдності

Президент США Джо Байден у суботу, 11 вересня, з нагоди 20-х роковин терактів закликав співвітчизників до єдності. "Єдність - наша найбільша сила в той час, коли ми найбільш уразливі", - заявив він і додав, що усвідомлення цього стало для нього основним уроком трагедії.

Справжнє почуття національної єдності, яке можна було побачити після дня терактів, проявляється дуже рідко, зазначив глава Білого дому. "У наступні після 11 вересня дні ми всюди бачили героїзм", - сказав він. Водночас трагедія оголила "темні сторони людської натури - страх, злість, обурення і жорстокість щодо американців - мусульман - щирих і вірних послідовників мирної релігії", сказав президент.

"Керувати не демонстрацією сили, а силою прикладу"

Єдність не означає, що всі повинні вірити в одне й те саме, вказав Байден. При цьому глава Білого дому особливо наголосив на необхідності взаємної поваги і віри один в одного. Він закликав керувати не демонстрацією сили, а силою прикладу.

Тим часом держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен нагадав про "виняткову солідарність" людей по всьому світу. У багатьох країнах небайдужі зібралися біля посольств і консульств США, молилися, співали і плакали, залишаючи написані від руки послання, квіти і свічки, зазначив глава американського Держдепартаменту.

11 вересня виповнюється рівно 20 років з дня нападів бойовиків терористичного угруповання "Аль-Каїда" на будівлі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і міністерство оборони США у Вашингтоні. В результаті атак загинули майже 3000 осіб.