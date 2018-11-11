 Президент Румунії вважає, що його країна не готова головувати в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2018

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Новини

Президент Румунії вважає, що його країна не готова головувати в ЄС

Румунія з 1 січня має очолити Євросоюз. Румунський президент Клаус Йоганніс, однак, вважає, що його країна не готова до головування. Спершу має піти у відставку уряд.

Президент Румунії Клаус Йоганніс

Президент Румунії Клаус Йоганніс

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив у понеділок, 12 листопада, що його країна не готова очолити ЄС з 1 січня, інформує агенція dpa. Йоганніс вважає соціал-демократичний уряд прем'єр-міністерки Віоріки Денчіле некомпетентним і виступив з вимогою його відставки. 

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Очільницю Національного антикорупційного директорату Румунії Лауру Кодруцу Ковеши зняли з посади. Раніше до конституційного суду з вимогою її відставки звернувся міністр юстиції. (09.07.2018)

Лівіу Драгня визнаний винним у підбурюванні до зловживання службовим становищем. Суд дійшов висновку, що він причетний до фіктивного найму службовців. Вирок суду політик пообіцяв оскаржити. (22.06.2018)

Головування в ЄС "дуже почесне" завдання, яке водночас висуває дуже високі вимоги, наголосив Йоганніс під час зустрічі з політиками в Бухаресті. "Я гадаю, ми не готові до нього", - заявив президент Румунії. 

Йоганніс зазначив, що зміна уряду в країні є "політичною необхідністю". Нагадаємо, що депутатка Європарламенту Віоріка Денчіле стала на чолі уряду Румунії в січні. Водночас, урядом фактично керував голова правлячої в Румунії Соціал-демократичної партії Лівіу Драгня.

Лівіу Драгню, якого у червні засудили за корупцію, також вважали ключовою фігурою, що стяла за масивною кампанією проти головної антикорупціонерки країни, прокурорки  національного антикорупційного директорату (DNA) Лаури Кодруци Ковеши, котру зняли з посади у липні цього року.

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