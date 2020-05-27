 Президент Польщі стверджує, що його слова про ЛГБТ вирвали з контексту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2020

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Новини

Президент Польщі стверджує, що його слова про ЛГБТ вирвали з контексту

Анджей Дуда заявив, що його слова про "ідеологію ЛГБТ" та порівняння з комуністичною були вирвані з контексту журналістами.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його слова про "ідеологію ЛГБТ", яку він порівняв з комуністичною, журналісти вирвали з контексту. "І знову в рамках брудної політичної боротьби мої слова вирвані з контексту. Я щиро вірю в різноманітність та рівність. (…) Водночас переконання будь-якої меншини не можуть бути нав'язані більшості під фальшивою претензією на толерантність", - написав він у серії повідомлень англійською мовою у своєму Twitter у неділю, 14 червня.

Напередодні Дуда виступав перед виборцями у місті Бжег та заявив, що ЛГБТ - це не про людей, а про ідеологію. Він додав, що покоління його батьків не для того боролося проти комунізму, щоб прийшла інша ідеологія, "яка є ще більш руйнівною для людини". Дуда стверджує, що у польське суспільство та школи намагаються сьогодні протягнути нову ідеологію, яка, за його словами, є "необільшовизмом". Він різко розкритикував спроби порушувати теми прав ЛГБТ у школі. 

Права ЛГБТ-спільноти стали однією з ключових тем президентської передвиборчої кампанії у Польщі. Дуда є ставлеником правлячої у країні консервативної партії "Право і справедливість", яка вважає, що права ЛГБТ підривають традиційні цінності польського суспільства. Одним із конкурентів чинного глави держави на виборах президента, що відбудуться 28 червня, є мер Варшави Рафал Тжасковський, який закликає до толерантності щодо гомосексуалів. ПіС критикує Тжасковського за запровадження у польській столиці в школах програми статевого виховання, яка включає і питання ЛГБТ, зазначає агентство новин Reuters.

На твіти Дуди вже відреагував колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який закликав чинного президента країни припинити компрометувати поляків. За словами Сікорського, світові ЗМІ правильно цитують Дуду, а обурення викликають його погляди.

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