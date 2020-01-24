Президент Польщі підписав суперечливий закон про покарання суддів

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що передбачає покарання суддів, які ставлять під сумнів законність судових рішень та кадрові призначення. Про підписання документа у вівторок, 4 лютого, повідомив речник польського президента Блажей Спихальський, передає інформагенція dpa. Закон набуде чинності за 14 днів після публікації.

Нагадаємо, 23 січня польський Сейм схвалив законопроєкт про покарання суддів, подолавши вето Сенату, де незначну більшість має опозиція.

Сейм Польщі ухвалив суперечливий законопроєкт, який розкритикувала Європейська Комісія, 20 грудня. Правляча партія "Право і справедливість" (ПіС) трохи пом'якшила свої вимоги, вилучивши із законопроєкту норму, яка зобов'язувала суддів розкривати свої справжні імена у соціальних мережах, в яких вони представлені під псевдонімами. У ПіС запевняють, що новий закон допоможе уникнути хаосу в правовій системі.

Європейська Комісія неодноразово критикувала уряд Польщі за цю ініціативу. Також відкликати законопроєкт закликала Венеціанська комісія. Критикують його і в самій Польщі. Раніше Верховний суд країни у своєму висновку припустив, що в разі ухвалення цього законопроєкту Польщі, ймовірно, доведеться вийти з ЄС. Несумісність законопроєкту із законодавством ЄС також була підкреслена юридичним бюро Сейму. У Польщі відбулися багатотисячні протести проти цієї реформи.

Цю реформу ініціювала та провела консервативна партія "Право і справедливість", яка у 2015 році прийшла до влади. Нещодавно ця партія знову перемогла на виборах.