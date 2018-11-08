Президент Німеччини вимагає протидії "новому агресивному націоналізму"

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) виступив проти "нового агресивного націоналізму" у Німеччині. "Ми не можемо допустити, щоб хтось знову казав нам, що лише він говорить від імені "справжнього народу", і виключав при цьому інших", - сказав він під час виступу в Бундестазі у п'ятницю, 9 листопада, з нагоди 80-х роковин "Кришталевої ночі" 1938 року, коли нацисти організували та сприяли насильницьким нападам на єврейське населення по всій тодішній Німеччині.

"Ми знаємо про нашу відповідальність, якій немає кінця", - зазначив Штайнмаєр. Президент також закликав до відданості демократії та "просвітленому, демократичному" патріотизму. Він розкритикував поширення в суспільстві "мови ненависті" та закликав "не віддавати кольори німецького прапору" націоналістам, не називаючи при цьому конкретних політичних партій чи рухів. Праворадикальні рух Pegida та представлена в Бундестазі партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) відомі активним використанням патріотичних гасел да національної символіки на своїх акціях.

Водночас Штайнмаєр згадав про інші події, які згадують у Німеччині 9 листопада: 100-річчя проголошення Веймарської республіки та річницю падіння Берлінського муру. Він назвав цю дату "важливим етапом в історії німецької демократії". "9 листопада німці згадують про обидві сторони: про світло та тінь нашої історії", - зазначив він.

9 листопада 1938 року в керованому націонал-соціалістами "третьому рейху" почалися масові єврейські погроми. Було вбито близько 100 людей, 26 тисяч було заарештовано й кинуто в концтабори. По всій країні палали синагоги. "Кришталева ніч" дала відлік Голокосту - спланованому масовому знищенню євреїв у Німеччині часів націонал-соціалізму.