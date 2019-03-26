Президент Мексики вимагає від Іспанії та Ватикану вибачень за часи колонізації

Мадрид і Ватикан повинні вибачитися перед корінними народами Мексики за їхнє підкорення 500 років тому, заявив президент Лопес Обрадор. Іспанський уряд вважає, що такі давні події неможливо зараз оцінити.
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав короля Іспанії Феліпе VI і Папу Римського Франциска вибачитися перед корінними народами, що населяють нинішню Мексику, за злочини, здійснені в часи підкорення іспанцями імперії ацтеків у 16 столітті. Іспанське завоювання було скоєно мечем і хрестом, на руїнах храмів зводилися християнські церкви, заявив Обрадор у своєму відеозверненні, поширеному в Facebook і Twitter у понеділок, 25 березня. За словами президента Мексики, він направив листи іспанському королю і Папі Римському, щоб постраждалі народи отримали вибачення за пригнічення і масові вбивства.
Лопес Обрадор пообіцяв також попросити вибачення у корінних народів та інших меншин за злочини, вчинені за час незалежності Мексики. Політик висловив сподівання, що 2021 рік стане роком "історичного примирення".
Уряд Іспанії висловив шкоду у зв'язку з тим, що мексиканський президент оприлюднив лист. Прибуття іспанців на територію нинішньої Мексики 500 років тому неможливо оцінювати, виходячи з сучасних уявлень, зазначили в уряді. Мексиканський та іспанський народи завжди могли поділитися своєю історією без ненависті і поглянути на неї з конструктивної точки зору, йдеться в заяві уряду.
У 2021 році Мексика буде відзначати три важливих дати в історії країни. У 1321 році була заснована столиця держави ацтеків Теночтітлан, на його місці розташована нинішня столиця Мексики - Мехіко. У 1521 році держава ацтеків підкорили іспанці на чолі з Ернаном Кортесом. У 1821 році Мексика отримала незалежність.