Президент Мексики вимагає від Іспанії та Ватикану вибачень за часи колонізації

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав короля Іспанії Феліпе VI і Папу Римського Франциска вибачитися перед корінними народами, що населяють нинішню Мексику, за злочини, здійснені в часи підкорення іспанцями імперії ацтеків у 16 столітті. Іспанське завоювання було скоєно мечем і хрестом, на руїнах храмів зводилися християнські церкви, заявив Обрадор у своєму відеозверненні, поширеному в Facebook і Twitter у понеділок, 25 березня. За словами президента Мексики, він направив листи іспанському королю і Папі Римському, щоб постраждалі народи отримали вибачення за пригнічення і масові вбивства.

Лопес Обрадор пообіцяв також попросити вибачення у корінних народів та інших меншин за злочини, вчинені за час незалежності Мексики. Політик висловив сподівання, що 2021 рік стане роком "історичного примирення".

Уряд Іспанії висловив шкоду у зв'язку з тим, що мексиканський президент оприлюднив лист. Прибуття іспанців на територію нинішньої Мексики 500 років тому неможливо оцінювати, виходячи з сучасних уявлень, зазначили в уряді. Мексиканський та іспанський народи завжди могли поділитися своєю історією без ненависті і поглянути на неї з конструктивної точки зору, йдеться в заяві уряду.

У 2021 році Мексика буде відзначати три важливих дати в історії країни. У 1321 році була заснована столиця держави ацтеків Теночтітлан, на його місці розташована нинішня столиця Мексики - Мехіко. У 1521 році держава ацтеків підкорили іспанці на чолі з Ернаном Кортесом. У 1821 році Мексика отримала незалежність.