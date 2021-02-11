 Президент Литви в Києві: підтримка європерспектив України й санкції щодо РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2021

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Президент Литви в Києві: підтримка європерспектив України й санкції щодо РФ

У рамках візиту президента Литви Гітанаса Науседи до Києва підписано спільну декларацію щодо європерспективи України. Науседа також заявив, що вважає необхідним посилення санкцій проти РФ.

Президенти України й Литви Володимир Зеленський і Гітанас Науседа

Президенти України й Литви Володимир Зеленський (ліворуч) і Гітанас Науседа під час зустрічі в Києві

Президент України Володимир Зеленський і президент Литовської Республіки Гітанас Науседа підписали у четвер, 18 березня, Спільну декларацію щодо європейської перспективи України. Як повідомляє пресслужба Зеленського, цей документ фіксує підтримку європейської перспективи України з боку Литви.

"Документ визначає, що, відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз, Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у статті 2 цього Договору, і зобов’язується їм слідувати, може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов і зобов’язань", - йдеться в повідомленні. Водночас Литва підтримає Україну, коли вона подаватиме заявку на членство в ЄС.

Крім того, відбулося підписання ще низки двосторонніх документів.

Тверда підтримка суверенітету України

Президент Литви Науседа під час візиту заявив про тверду підтримку його країною суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичної інтеграції України.

"Тепер на українській землі я говорю: Литва з вами. Я оголошую про тверду підтримку українському суверенітету й територіальній цілісності, євроатлантичній інтеграції України. І сьогодні я констатую (...), що цю підтримку ми затвердили Спільною декларацією, яку підписали з президентом Зеленським", - сказав Науседа під час пресконференції після переговорів з Зеленським, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Посилення санкцій проти Росії

Також Науседа закликав до посилення санкцій проти РФ. За його словами, Росія не робить спроб завершити війну на Донбасі, тому необхідно зміцнювати санкції проти неї.

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"Литва послідовно підтримує співпрацю України та НАТО, і ми вітаємо реформи в Україні, ми висловлюємося за втілення "нормандської" угоди, але не можемо спокійно дивитися на те, що Росія не дотримується своїх зобов'язань. Ми не бачимо спроб Росії закінчити війну на Донбасі, і тому запрошуємо демократичні держави зміцнювати санкції проти Росії", - сказав політик.

Окремо литовський президент звернувся до українських військових. "Ми бачимо агресію Росії проти України та зростаючу кількість порушень. Литва завжди підтримувала, і підтримуватиме спроби України боротися з агресором. Я окремо звертаюся до українських військових, які демонструють велику сміливість: ваша міцність - це любов до своєї батьківщини, і ця твердість нас надихає, і ми з вами," - наголосив він.

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Він також підтвердив, що Литва підтримує ініціативу України зі створення Кримської платформи. "Литва не визнає кримської анексії, і активно декларує, що це злочин. І в європейських інституціях, і в ООН ми говоримо: Крим - це Україна. Ми підтримуємо українську ініціативу створити Кримську платформу, яка не визнає кримську окупацію", - зазначив Науседа.

Конференція щодо реформ в Україні

Окремо Науседа згадав проведення конференції щодо реформ в Україні, що має відбутися 6 липня у Вільнюсі. "Я вже отримав обіцянку президента (Зеленського. - Ред.) відвідати нас 6 липня на конференції. Цей захід стане чудовою нагодою обговорити підтримку міжнародною спільнотою України", - сказав литовський президент.

Науседа зазначив, що Литва бачить зусилля України у сфері реформ. "Чимало зроблено: реформа земельного ринку, банківська реформа, опір олігархам із поверненням націоналізованих банків. Ми це бачимо і дуже цінуємо", - визнав він.

Однак є сектори, в яких Україні, на думки Науседи, потрібно докласти більше зусиль. Йдеться про судову систему, діяльність антикорупційних органів.

"Гадаю, ви на правильному шляху, і наші сподівання, бажання - щоб на цьому шляху ви дещо швидше йшли", - заявив литовський президент.

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