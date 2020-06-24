 Президент Косова постав перед спецтрибуналом у Гаазі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2020

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Президент Косова постав перед спецтрибуналом у Гаазі

Хашим Тачі відкидає звинувачення прокуратури у скоєнні воєнних злочинів. Спецтрибунал в Гаазі повинен ухвалити рішення про затвердження обвинувального акту.

Хашим Тачі в Гаазі

Хашим Тачі в Гаазі

Президент Косова Хашим Тачі в понеділок, 13 липня, відвідав перше судове засідання в Гаазі. Політик постав перед спецтрибуналом з розслідування воєнних злочинів у Косово, у скоєнні яких у період війни за незалежність краю від Сербії в 1998-1999 роках він підозрюється.

"Я готовий прийняти новий виклик і перемогти заради мого сина, сім'ї, народу і країни", - заявив він журналістам перед будівлею трибуналу. "Ніхто не може переписати історію. Це - ціна, яку ті платиш за свободу", - додав Тачі.

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В кінці червня прокуратура спецтрибуналу звинуватила Тачі і ще вісьмох представників колишньої Визвольної армії Косова (ВАК) у скоєнні жорстоких злочинів, в результаті яких постраждали сотні косовських албанців, сербів, циган і представників інших національностей, а також політичних опонентів зазначених осіб. До того ж, президент Тачі та інші підозрювані "несуть кримінальну відповідальність за близько 100 вбивств", стверджувалося в заяві прокуратури. Сам спецтрибунал керується косовським законодавством, але працюють в ньому міжнародні судді і прокурори.  

Перші звинувачення проти ВАК й її керівництва з'явилися в доповіді Агентства з прав людини Ради Європи у 2011 році. У звіті агентства бійці ВАК звинувачувалися у скоєнні піж час війни в Косово масових вбивств цивільних осіб сербської національності, а також своїх політичних супротивників серед албанців.

Тачі говорить про "політичні помилки"

Президент Косова звинувачення на свою адресу відкидає. За його словами, він міг зробити "політичні помилки", але не воєнні злочини. Обвинувальний висновок налічує десять пунктів.

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Доводи прокуратури до жовтня повинен розглянути спецтрибунал і вирішити, чи висувати Тачі офіційні звинувачення. Висновок було передано в трибунал ще 24 квітня, проте прокуратура не поспішала розголошувати цей факт. Рішення з його оприлюднення було ухвалено через те, що Хашим Тачі і ексглава парламенту республіки Кадрі Веселі намагалися перешкодити роботі цього органу, сподіваючись уникнути судового переслідування, говорилося в заяві для преси. Президент Косова говорив, що якщо спецсуд затвердить обвинувальний акт, він готовий подати у відставку.

Загинули понад 10 тисяч людей

Хашим Тачі був одним із засновників визвольної армії Косова, що діяла в період війни 1998-1999 років. З 2000 по 2016 роки він був лідером Демократичної партії Косова (ДПК), в минулому політичного крила ВАК. У 2008-2014 роках Тачі обіймав пост прем'єр-міністра республіки, потім очолював МЗС, а на початку 2016 року був обраний президентом Косова.

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В результаті війни в Косові загинуло понад 10 000 осіб, зниклими безвісти досі вважається 1641 людина. Збройний конфлікт закінчився після повітряних ударів НАТО по Сербії, що тривали 78 днів. Згодом Косово відкололося від Сербії і в односторонньому порядку проголосило незалежність. Белград до цього часу вважає край частиною Сербії. Незалежність Косова також не визнали кілька членів ЄС, Росія та Китай. Україна теж не визнає незалежності Косова.

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