Президент Зеленський видав перший указ не про Раду

Президент Володимир Зеленський прийняв повноваження Верховного головнокомандувача збройних сил України. Про це йдеться у його першому указі №300/2019, оприлюдненому ввечері у понеділок, 20 травня, на сайті адміністрації президента.

"У зв'язку зі вступом 20 травня 2019 року на пост президента України, відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України приймаю на себе з цього дня повноваження Верховного головнокомандувача збройних сил України", - йдеться у документі.

Як повідомлялось, під час промови після своєї інавгурації Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду. Пізніше він заявив, що саме про це буде його перший указ, повідомило видання Liga.net. Однак указ про розпуск парламенту та призначення дострокових виборів станом на ранок 21 травня ще не з'явився на сайті адміністрації президента.

Також Володимир Зеленський закликав членів уряду піти у відставку. "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори. Я думаю, що люди це оцінять", - заявив Зеленський. Також він закликав парламентарів звільнити голову СБУ, генерального прокурора та міністра оборони України.

В дені інавгурації вже подали у відставку прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр оборони України Степан Полторак та голова СБУ Василь Грицак. Минулого тижня також подали у відставку секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов та міністр закордонних справ Павло Клімкін.