 Президент Еквадору: Ассанж створив у посольстві країни ″центр шпигунства″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2019

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Новини

Президент Еквадору: Ассанж створив у посольстві країни "центр шпигунства"

Еквадор позбавив притулку засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа згідно з міжнародним правом, заявив президент країни Ленін Морено. Він також звинуватив Ассанжа у спробі втручання у внутрішні справи інших країн.

Президент Еквадору Ленін Морено

Президент Еквадору Ленін Морено

Президент Еквадору Ленін Морено розповів про причини позбавлення притулку засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, якого днями заарештували в Лондоні. В інтерв'ю газеті The Guardian, яке вийшло у неділю, 14 квітня, він повідомив, що Ассанж нібито намагався створити "центр шпигунства" у посольстві країни, де він переховувався з 2012 року.

"На жаль, з нашої території і з дозволу влади попереднього уряду в Еквадорському посольстві в Лондоні були створені умови для втручання у процеси інших держав… Ми не можемо дозволити нашому дому, дому, який відкрив свої двері, стати центром шпигунства", - зазначив Морено.

Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж

Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа заарештували 11 квітня

За його словами, засновник Wikileaks також погано ставився до співробітників посольства і погрожував судовим позовом навіть тим, хто йому допомагав. Він додав, що позбавлення Ассанжа притулку не було довільним, а базувалося на міжнародному праві.

Морено зазначив, що отримав письмові зобов'язання з боку Великобританії, що основні права Ассанжа будуть поважаться і що він не буде екстрадований у країни, де йому загрожуватимуть катування, жорстоке поводження або смертна кара. За його словами, в Ассанжа також були проблеми зі здоров'ям.

DW.COM

Арештованому засновнику Wikileaks Джуліану Ассанжу загрожує до п'яти років позбавлення волі за звинуваченнями мін'юсту США в змові для зламу мереж урядових комп'ютерів. (11.04.2019)

Поліція Лондона повідомила, що Еквадор дозволив здійснити арешт на території його посольства. (11.04.2019)

Раніше 14 квітня адвокатка Ассанжа заявила, що її клієнт буде співпрацювати зі шведською владою, якщо вона відновить справу проти нього про зґвалтування, але продовжуватиме чинити опір будь-якій спробі його екстрадиції до США. "Ключовим питанням на даний момент є екстрадиція в США, про яку ми попереджали протягом багатьох років", - заявила телеканалу Sky News адвокатка Дженніфер Робінсон.

Як повідомлялось, Джуліана Ассанжа заарештували 11 квітня. Поліцейські пред'явили ордер, виданий судом у червні 2012 року за неявку Ассанжа до суду. Він переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту і екстрадиції до Швеції за звинуваченням у зґвалтуванні. У травні 2017 року органи юстиції Швеції закрили справу стосовно Ассанжа, проте засновник Wikileaks побоювався видачі його владі США, де йому загрожує довічне позбавлення волі за публікацію секретних документів про операції Сполучених Штатів в Іраку і Афганістані.

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За публікацією WikiLeaks про хакерську базу ЦРУ у Франкфурті стоїть Москва?

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Ассанж: Наступна публікація WikiLeaks стосуватиметься виборів у США  

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