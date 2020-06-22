"Президент доріг": що заважає Зеленському побудувати дороги в Україні (відео)

Володимир Зеленський хоче стати президентом, після якого в Україні з'являться дороги. До кінця своєї каденції він обіцяє зробити дороги державного значення. Що заважало і досі заважає побудувати добрі дороги в Україні?
Володимир Зеленський ініціював програму "Велике будівництво". За словами президента, у 9 разів збільшено протяжність доріг, які побудують цього року, і це близько чотирьох з половиною тисяч кілометрів. За даними Укравтодору, на більшій половині автошляхів роботи вже ведуться. Справді окремі ділянки вже ремонтують. І про це активно знімають ось такі відеоролики. Піару багато, а чи буде помітний результат, поки під питанням:
Німці здебільшого не роблять ямкового ремонту, а просто зрізають асфальт та кладуть новий. Ось як це відбувається. (11.10.2018)
Німецьку дорожню інфраструктуру вважають однією з найкращих у світі. DW розповідає, які технології застосовують у Німеччині для зведення трас і які нововведення планують запровадити. (28.10.2019)