"Президент доріг": що заважає Зеленському побудувати дороги в Україні (відео)

Володимир Зеленський ініціював програму "Велике будівництво". За словами президента, у 9 разів збільшено протяжність доріг, які побудують цього року, і це близько чотирьох з половиною тисяч кілометрів. За даними Укравтодору, на більшій половині автошляхів роботи вже ведуться. Справді окремі ділянки вже ремонтують. І про це активно знімають ось такі відеоролики. Піару багато, а чи буде помітний результат, поки під питанням: