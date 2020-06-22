 ″Президент доріг″: що заважає Зеленському побудувати дороги в Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

"Президент доріг": що заважає Зеленському побудувати дороги в Україні (відео)

Володимир Зеленський хоче стати президентом, після якого в Україні з'являться дороги. До кінця своєї каденції він обіцяє зробити дороги державного значення. Що заважало і досі заважає побудувати добрі дороги в Україні?

На дорожнє будівництво цього року обіцяють виділити понад 100 мільярдів гривень

На дорожнє будівництво цього року обіцяють виділити понад 100 мільярдів гривень

Володимир Зеленський ініціював програму "Велике будівництво". За словами президента, у 9 разів збільшено протяжність доріг, які побудують цього року, і це близько чотирьох з половиною тисяч кілометрів. За даними Укравтодору, на більшій половині автошляхів роботи вже ведуться. Справді окремі ділянки вже ремонтують. І про це активно знімають ось такі відеоролики. Піару багато, а чи буде помітний результат, поки під питанням:

DW.COM

Як німці будують свої автобани (відео)

Німці здебільшого не роблять ямкового ремонту, а просто зрізають асфальт та кладуть новий. Ось як це відбувається. (11.10.2018)  

Як будують дороги в Німеччині

Німецьку дорожню інфраструктуру вважають однією з найкращих у світі. DW розповідає, які технології застосовують у Німеччині для зведення трас і які нововведення планують запровадити. (28.10.2019)  

Голова "Укравтодору" Славомір Новак про свою "місію смертника" (відео)

Що слід зробити, щоб в Україні були нормальні дороги, як ремонтують стратегічні автошляхи і навіщо потрiбні іноземні підрядники - про це голова "Укравтодору" Славомір Новак в ексклюзивному інтерв'ю DW. (14.08.2019)  

Усе, що треба знати про німецькі автобани

Німеччина відома не лише своїми автівками, але й автобанами. Ось декілька порад, які варто взяти до уваги, перш ніж сядете за кермо у ФРН. (28.05.2018)  

Також за темою

Зеленський і дороги в Україні: що заважає будівництву (22.06.2020) 22.06.2020

Володимир Зеленський хоче стати президентом, після якого в Україні нарешті з'являться дороги. До кінця своєї каденції він обіцяє 25 тисяч пріоритетних доріг державного значення. Наскільки реалістичні такі обіцянки? І що заважало і досі заважає побудувати добрі дороги в Україні?

Реклама

Докладно

Путін використовує тему Другої світової війни для досягнення політичних цілей

Німецький історик: Володимир Путін - ревізіоніст

Історик Карл Шлеґель у розмові з DW про статтю Володимира Путіна про Другу світову війну.  

На дорожнє будівництво цього року обіцяють виділити понад 100 мільярдів гривень

"Президент доріг": що заважає Зеленському зробити дороги

Володимир Зеленський хоче стати президентом, який побудує дороги в Україні. Що заважало і досі заважає це зробити?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  