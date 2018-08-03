Президент Грузії закинув Росії окупацію Абхазії та Південної Осетії

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі у вівторок, 7 серпня, закинув Росії окупацію Абхазії та Південної Осетії. Під час зустрічі з главами МЗС Польщі, Литви та Латвії та віце-прем'єром України він зазначив, що окупація республіки почалася не в серпні 2008 року, а у 1991-1992 роках, коли "Росія за допомогою гібридної війни відокремила від центральної влади Грузії два її регіони".

"Ми не повинні боятися називати речі своїми іменами - те, що робила і робить Росія проти суверенної держави - це війна між Росією та Грузією, це агресія, це окупація і це зневажання всіх міжнародних норм", - заявив Маргвелашвілі, якого цитує агенція "Інтерфакс".

Своєю чергою, прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе вважає можливим врегулювання відносин з РФ за умови поваги Москвою міжнародного права та суверенітету і територіальної цілісності Грузії.

"Якщо уряд Росії (...) хоче мати з сусідами добрі відносини та співпрацю, засновану на взаємній повазі з Грузією, він має зробити реальні кроки до виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань", - сказав Бахтадзе, повідомляє прес-служба грузинського уряду. Він зазначив, що РФ повинна вивести з території його країни свої війська.

А прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва готова до нормалізації відносин із Тбілісі. "Дипломатичні відносини можуть бути відновлені, не ми їх руйнували. Якщо грузинські колеги будуть готові до того, щоб їх відновити, ми, ясна річ, заперечувати не будемо", - заявив він в інтерв'ю газеті "КоммерсантЪ".

Як відомо, російсько-грузинська війна розпочалася у ніч з 7 на 8 серпня 2008 року. За кілька днів війська РФ здолали опір грузинських частин. За посередництва ЄС вдалося домовитися про припинення вогню з 12 серпня.