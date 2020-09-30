 Президент Вірменії відмовився звільнити главу армії на вимогу прем′єра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2021

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Новини

Президент Вірменії відмовився звільнити главу армії на вимогу прем'єра

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян вимагає звільнити начальника Головного штабу Збройних сил країни Оніка Гаспаряна. Однак президент відмовився підписати відповідний указ.

Президент Вірменії Армен Саркісян

Президент Вірменії Армен Саркісян

Президент Вірменії Армен Саркісян у суботу, 27 лютого, відмовився підписати указ про звільнення з посади начальника Головного штабу Збройних сил Оніка Гаспаряна, відставки якого вимагає прем'єр країни Нікол Пашинян. Проєкт указу суперечить конституції Вірменії, тому президент повернув його із запереченнями, повідомила пресслужба голови держави.

Там додали, що президент не захищає будь-яку політичну силу, а керується виключно загальнонаціональними інтересами. "Ситуація, що склалася безпрецедентна, вимагає структурних і всеосяжних рішень і не може бути вирішена частими кадровими змінами, без урахування існуючої в країні ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нікол Пашинян вже направив президенту повторне клопотання про звільнення Гаспаряна. "Президент республіки вирішив повернути назад в апарат прем'єр-міністра проєкт указу про звільнення начальника ГШ ЗС. Це рішення аж ніяк не сприяє розв'язанню ситуації", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Що відбувається у Вірменії

24 лютого президент Вірменії за пропозицією Пашиняна підписав указ про звільнення Тирана Хачатряна з посади першого заступника начальника головного штабу ЗС Вірменії. Раніше Хачатрян поставив під сумнів заяви Пашиняна про неефективність російських оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" під час бойових дій у Нагірному Карабаху.

25 лютого Головний штаб Збройних сил країни випустив заяву з вимогою відставки прем'єра Пашиняна і уряду. Пашинян у відповідь заявив про спробу військового перевороту в країні і подав президенту клопотання про звільнення Гаспаряна.

26 і 27 лютого відбулися зустрічі президента з начальником ГШ ЗС, представниками опозиції, парламентських і позапарламентських сил. Тим часом у Єревані відбулись мітинги з вимогою відставки Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


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