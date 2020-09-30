Президент Вірменії відмовився звільнити главу армії на вимогу прем'єра

Президент Вірменії Армен Саркісян у суботу, 27 лютого, відмовився підписати указ про звільнення з посади начальника Головного штабу Збройних сил Оніка Гаспаряна, відставки якого вимагає прем'єр країни Нікол Пашинян. Проєкт указу суперечить конституції Вірменії, тому президент повернув його із запереченнями, повідомила пресслужба голови держави.

Там додали, що президент не захищає будь-яку політичну силу, а керується виключно загальнонаціональними інтересами. "Ситуація, що склалася безпрецедентна, вимагає структурних і всеосяжних рішень і не може бути вирішена частими кадровими змінами, без урахування існуючої в країні ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нікол Пашинян вже направив президенту повторне клопотання про звільнення Гаспаряна. "Президент республіки вирішив повернути назад в апарат прем'єр-міністра проєкт указу про звільнення начальника ГШ ЗС. Це рішення аж ніяк не сприяє розв'язанню ситуації", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Що відбувається у Вірменії

24 лютого президент Вірменії за пропозицією Пашиняна підписав указ про звільнення Тирана Хачатряна з посади першого заступника начальника головного штабу ЗС Вірменії. Раніше Хачатрян поставив під сумнів заяви Пашиняна про неефективність російських оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" під час бойових дій у Нагірному Карабаху.

25 лютого Головний штаб Збройних сил країни випустив заяву з вимогою відставки прем'єра Пашиняна і уряду. Пашинян у відповідь заявив про спробу військового перевороту в країні і подав президенту клопотання про звільнення Гаспаряна.

26 і 27 лютого відбулися зустрічі президента з начальником ГШ ЗС, представниками опозиції, парламентських і позапарламентських сил. Тим часом у Єревані відбулись мітинги з вимогою відставки Пашиняна.