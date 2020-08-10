Президент Білорусі Олександр Лукашенко - "бацька" чи диктатор? (відео)

Олександр Лукашенко вже понад чверть століття - президент Білорусі. 65-річний політик повністю змінив політичну систему країни під себе і владу, схоже, віддавати не збирається. Як йому вдається утримувати владу?
Одні називають його "батьком", інші - "останнім диктатором Європи". Олександр Лукашенко - з 1994 року президент Білорусі. А ще він - хокеїст, трудівник села, бджоляр. Яких тільки знань у нього немає! Як Олександру Лукашенку понад чверть століття вдається утримувати владу? Рецепт політичного довголіття: зміни конституції, непрозорі вибори, розправа на опонентами, жорстка внутрішня політика та зовнішньополітична багатовекторність. Дивіться детальніше!
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