 Президент Білорусі Олександр Лукашенко - ″бацька″ чи диктатор? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.08.2020

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Політика й суспільство

Президент Білорусі Олександр Лукашенко - "бацька" чи диктатор? (відео)

Олександр Лукашенко вже понад чверть століття - президент Білорусі. 65-річний політик повністю змінив політичну систему країни під себе і владу, схоже, віддавати не збирається. Як йому вдається утримувати владу?

Олександр Лукашенко - президент Білорусі понад чверть століття (Getty Images/AFP/S. Gapon)

Олександр Лукашенко - президент Білорусі з 1994 року

Одні називають його "батьком", інші - "останнім диктатором Європи". Олександр Лукашенко - з 1994 року президент Білорусі. А ще він - хокеїст, трудівник села, бджоляр. Яких тільки знань у нього немає! Як Олександру Лукашенку понад чверть століття вдається утримувати владу? Рецепт політичного довголіття: зміни конституції, непрозорі вибори, розправа на опонентами, жорстка внутрішня політика та зовнішньополітична багатовекторність. Дивіться детальніше!

 

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