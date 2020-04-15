Президент Бразилії приєднався до акції проти карантину через коронавірус

Президент Бразилії Жаір Болсонару взяв участь у демонстрації проти обмежувальних заходів через епідемію коронавірусу. В акції у столиці країни Бразиліа в неділю, 19 квітня, брали участь близько 600 людей, повідомляє інформагенція AFP. Учасники вимагали закриття парламенту і втручання армії. Президент виступив із промовою. Кілька разів Болсонару довелося перервати свій виступ через кашель.

Раніше через епідемію коронавірусу парламент і губернатори різних штатів Бразилії заборонили мешканцям виходити з дому. Болсонару критикує протиепідемічні заходи, називає COVID-19 "маленьким грипом" і звинувачує медіа в роздмухуванні "істерії" навколо пандемії.

Днями Болсонару звільнив популярного міністра охорони здоров'я Луїса Енріке Мандетту, який рішуче виступав за соціальне дистанціювання та інші обмежувальні заходи в країні. У багатьох містах Бразилії люди протестували проти такого рішення: ставали біля вікон і голосно калатали в каструлі та сковорідки.

Бразилія посідає перше місце серед країн Латинської Америки за швидкістю поширення коронавірусу. За даними Університету Джонса Хопкінса (США), у Бразилії заразилися понад 38 тисяч людей. Більш ніж 2400 померли, понад 22 тисячі одужали від COVID-19.

Наприкінці березня суд у Бразилії заборонив уряду Болсонару поширювати неправдиву інформацію про коронавірус. До цього президент поширив на Facebook відео з закликом не дотримуватися карантину попри застереження МОЗ.

Як повідомлялося раніше, у Бразилії під час тестування ліків від COVID-19 померли 11 пацієнтів.

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