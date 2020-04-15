 Президент Бразилії приєднався до акції проти карантину через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2020

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Новини

Президент Бразилії приєднався до акції проти карантину через коронавірус

Жаір Болсонару і ще близько 600 людей виступили проти обмежувальних заходів. Парламент і губернатори різних штатів Бразилії заборонили громадянам виходити з дому через епідемію коронавірусу.

Президент Бразилії Жаір Болсонару

Президент Бразилії Жаір Болсонару виступає перед демонстрантами 19 квітня

Президент Бразилії Жаір Болсонару взяв участь у демонстрації проти обмежувальних заходів через епідемію коронавірусу. В акції у столиці країни Бразиліа в неділю, 19 квітня, брали участь близько 600 людей, повідомляє інформагенція AFP. Учасники вимагали закриття парламенту і втручання армії. Президент виступив із промовою. Кілька разів Болсонару довелося перервати свій виступ через кашель.

Раніше через епідемію коронавірусу парламент і губернатори різних штатів Бразилії заборонили мешканцям виходити з дому. Болсонару критикує протиепідемічні заходи, називає COVID-19 "маленьким грипом" і звинувачує медіа в роздмухуванні "істерії" навколо пандемії.

Днями Болсонару звільнив популярного міністра охорони здоров'я Луїса Енріке Мандетту, який рішуче виступав за соціальне дистанціювання та інші обмежувальні заходи в країні. У багатьох містах Бразилії люди протестували проти такого рішення: ставали біля вікон і голосно калатали в каструлі та сковорідки.

Бразилія посідає перше місце серед країн Латинської Америки за швидкістю поширення коронавірусу. За даними Університету Джонса Хопкінса (США), у Бразилії заразилися понад 38 тисяч людей. Більш ніж 2400 померли, понад 22 тисячі одужали від COVID-19.

Наприкінці березня суд у Бразилії заборонив уряду Болсонару поширювати неправдиву інформацію про коронавірус. До цього президент поширив на Facebook відео з закликом не дотримуватися карантину попри застереження МОЗ.

Як повідомлялося раніше, у Бразилії під час тестування ліків від COVID-19 померли 11 пацієнтів.

Дивитись відео 01:38

Фейки і теорії змови про коронавірус (15.04.2020)

  • Порожня Венеція

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Криза в Італії

    З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.

  • Контроль на італійсько-австрійському кордоні

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Італія ізольована

    Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.

  • Круїзний лайнер Costa Smeralda

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Середземноморські круїзи призупинені

    Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.

  • Круїзний лайнер Costa Fortuna

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Круїзи як фактор ризику

    Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.

  • Купол Рейхстагу зазвичай відкритий для туристів

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів

    Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.

  • Південний Тіроль

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно

    Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.

  • Перевірка на кордоні Німеччини з Чехією

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі

    Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.

  • Храм Сенсо-дзі у Токіо

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Азіати очкують величезні збитки

    Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.

    Автор: Андреас Кірхгофф


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