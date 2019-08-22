Президент Бразилії відхиляє пропозиції Макрона щодо обговорення пожеж в Амазонії на зустрічі G7

Ультраправий президент Бразилії Жаір Болсонару звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона в колоніальному мисленні. Про це Болсонару написав у п'ятницю, 23 серпня, на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.
Зокрема, бразильський президент розкритикував французького колегу за його пропозиції винести питання масштабних лісових пожеж у Амазонії в Бразилії та сусідніх південноамериканських країнах на обговорення під час зустрічі лідерів країн Великої сімки (G7).
Болсонару наголосив, що "бразильський уряд і надалі відкритий для діалогу, що ґрунтується на об'єктивних даних та взаємоповазі". Натомість з "пропозиції французького президента обговорювати проблеми Амазонії під час саміту G7, не залучаючи країни регіону, напрошується висновок про колоніальне мислення".
В одному з попередніх дописів у Twitter ультраправий бразильський президент закинув Макрону, що той намагається такими заявами інструменталізувати у своїх власних політичних цілях внутрішні справи Бразилії та інших південноамериканських країн.
Раніше Макрон пропонував винести на обговорення питання масштабних пожеж у тропічних лісах Амазонії під час зустрічі глав держав та урядів Великої сімки, що відбудеться 24-26 серпня в французькому Біарріці. "Наш дім у вогні. В буквальному сенсі. Амазонія - легені нашої планети, яка виділяє 20 відсотків нашого кисню, палає. Це міжнародна криза", - наголосив Макрон.
Бразилія не братиме участі у саміті G7. До цього неформального клубу найрозвинутіших демократій світу належать США, Японія, Німеччина, Італія, Франція, Великобританія та Канада. У зустрічах глав держав та урядів Великої сімки беруть також участь представники Європейського Союзу (ЄС).
-
Греція бореться з лісовими пожежами
Вогонь вийшов з-під контролю
На острові Евбея фронт полум'я простягнувся на 11 кілометрів. Полум'я швидко пожирає густий сосновий ліс, як у Макрімаллі (на фото). За даними пожежних служб, поруч ще чимало менших вогнищ. Вітром їдкий дим несе за десятки кілометрів. Його відчутно навіть в Афінах, за 90 кілометрів. Місцеві розповідають, що у деяких районах попіл падав, мов сніжинки.
-
Греція бореться з лісовими пожежами
Зусилля вогнеборців
Понад 200 вогнеборців, 75 машин, 5 гелікоптерів, 6 літаків та численні добровольці спільними зусиллями намагаються приборкати полум'я на острові Евбея. Один з пожежників розповів місцевому радіо, що вогонь сягає 20-30 метрів заввишки.
-
Греція бореться з лісовими пожежами
Заклик до ЄС
На цьому фото видно гелікоптерні пожежні роботи у районі Макрімалліс. Боротися зі стихією з повітря у цьому випадку не так вже й ефективно, адже використання літальних апаратів обмежено через густий дим. Власної техніки Греції бракує. В Афінах уже звернулися до Євросоюзу із закликом допомогти.
-
Греція бореться з лісовими пожежами
Масова евакуація
На цьому фото видно евакуацію мешканця грецького села у районі Агріліца. На цей час на острові Евбея уже евакуювали три селища та монастир. На щастя, досі обійшлося без людських жертв та поранених. Рятувальні служби готові в разі потреби розширити географію евакуації.
-
Греція бореться з лісовими пожежами
Небо палає
На цьому фото видно, як фермери у містечку Псахна на острові Евбея рятують пасіку на тлі палаючого неба. Після затяжної посухи, у Греції вже кілька днів не вщухають лісові пожежі. Нові вогнища виявляють щодня. Під загрозою опинилися і популярний серед туристів острів Тасос, район Фів біля Афін, а також західна частина країни. На Кіпрі та у Болгарії зараз теж вирують лісові пожежі.
-
Греція бореться з лісовими пожежами
Випалено, сплюндровано
Вогонь нищить усе, що зустрічається на його шляху. У Макрімаллі ці два автомобілі стали швидкою здобиччю грізного полум'я. Через кризову ситуацію на острові Евбея новий прем'єр-міністр Греції Кіріякос Міцотакіс навіть був змушений перервати літню відпустку.
-
Греція бореться з лісовими пожежами
Наслідки пожеж
Суцільний попіл і лише трошки зелені. Ця пожежна машина уже прямує на наступний виклик після загашення полум'я у Пеанії, що неподалік Афін. Проте місцевих все одно не покидає страх. Торік жертвами вогню у Греції стали понад 100 осіб.
Автор: Інес Айзеле