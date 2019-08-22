Президент Бразилії відхиляє пропозиції Макрона щодо обговорення пожеж в Амазонії на зустрічі G7

Ультраправий президент Бразилії Жаір Болсонару звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона в колоніальному мисленні. Про це Болсонару написав у п'ятницю, 23 серпня, на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Зокрема, бразильський президент розкритикував французького колегу за його пропозиції винести питання масштабних лісових пожеж у Амазонії в Бразилії та сусідніх південноамериканських країнах на обговорення під час зустрічі лідерів країн Великої сімки (G7).

Болсонару наголосив, що "бразильський уряд і надалі відкритий для діалогу, що ґрунтується на об'єктивних даних та взаємоповазі". Натомість з "пропозиції французького президента обговорювати проблеми Амазонії під час саміту G7, не залучаючи країни регіону, напрошується висновок про колоніальне мислення".

В одному з попередніх дописів у Twitter ультраправий бразильський президент закинув Макрону, що той намагається такими заявами інструменталізувати у своїх власних політичних цілях внутрішні справи Бразилії та інших південноамериканських країн.

Раніше Макрон пропонував винести на обговорення питання масштабних пожеж у тропічних лісах Амазонії під час зустрічі глав держав та урядів Великої сімки, що відбудеться 24-26 серпня в французькому Біарріці. "Наш дім у вогні. В буквальному сенсі. Амазонія - легені нашої планети, яка виділяє 20 відсотків нашого кисню, палає. Це міжнародна криза", - наголосив Макрон.

Бразилія не братиме участі у саміті G7. До цього неформального клубу найрозвинутіших демократій світу належать США, Японія, Німеччина, Італія, Франція, Великобританія та Канада. У зустрічах глав держав та урядів Великої сімки беруть також участь представники Європейського Союзу (ЄС).