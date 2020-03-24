Президент Бразилії виступив проти обмежувальних заходів через коронавірус

Президент Бразилії Жаір Болсонару виступив з різкою критикою запроваджених низкою міст та регіонів країни обмежень громадського життя, пов'язаних з пандемією викликаної коронавірусом хвороби COVID-19. Свою негативну позицію Болсонару виклав у відео- та радіозверненні до бразильського народу ввечері вівторка, 24 березня.

У своїй промові президент Бразилії охарактеризував ці кроки як політику "випаленої землі" та попередив про їхню шкоду для бразильської економіки. Також Болсонару розкритикував ЗМІ за поширення "істерії", пов'язаної з пандемією.

Болсонару хоче повернення до норми

На думку президента, Бразилія з її відносно молодим населенням та тропічним кліматом, не є країною зі сприятливими умовами для розповсюдження збудника хвороби COVID-19. Тому, вважає Болсонаро, коронавірус незабаром знову зникне з країни.

Бразилія мусить "повернутися до норми", наполіг він. Це потрібно для створення робочих місць та забезпечення життя бразильських родин.

Незадовго до промови Болсонару обмеження на вихід із дому були запроваджені у найбільш населеному місті країни Сан-Паулу. За даними інформаційного агентства AFP, наразі в Бразилії зафіксовано близько 2200 випадків інфікування коронавірусом. Не менше 46 людей померли від викликаної ним хвороби COVID-19. За оцінками міністра охорони здоров'я Енріке Мандетти, пік епідемії у країні буде досягнуто між квітнем та липнем цього року.

Не тільки Болсонару

Президент Бразилії не єдиний, хто висловлює сумніви у заходах протидії поширенню коронавірусу. Раніше проти тривалих обмежень громадського життя виступав і президент США Дональд Трамп. Він заявив, що безробіття, яке буде викликане цими заходами, може вбити більше американців, ніж епідемія, проти якої вони будуть спрямовані. Тому, наполіг Трамп, усі обмеження мають бути знятими до Великодня.

Критикують подібні заходи і деякі німецькі політики. Так, мер Дюссельдорфа Томас Гайзель (Thomas Geisel) написав у середу, 25 березня, колонку для місцевої газети Rheinische Post, у якій закликав вже зараз розробити стратегію повернення до повноцінного громадського життя у Німеччині. "Я упевнений, що зараз саме час взяти паузу, аби подумати, чи ми справді знаходимося на правильному шляху", - написав Гайзель.

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