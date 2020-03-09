 Президент Афганістану скасував посаду прем′єра-конкурента на виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Президент Афганістану скасував посаду прем'єра-конкурента на виборах

Президент Афганістану Ашраф Гані скасував посаду прем'єра, яку обіймає його конкурент на виборах глави держави Абдулла Абдулла. Раніше останній також склав присягу голови держави.

Президент Афганістану Ашраф Гані

Президент Афганістану Ашраф Гані

Через два дні після того, як в Афганістані відбулося відразу дві інавгурації президентів, Ашраф Гані, який і раніше був головою держави, оголосив про скасування посади прем'єр-міністра, яку обіймав його конкурент Абдулла Абулла, що також склав присягу. Про це в середу, 11 березня, заявив речник президента Седік Седіккі, передає агенція dpa. Він повідомив, що посади прем'єр-міністра більше не існує у складі уряду.

Гані розпорядився винести з офісу прем'єра всі речі, а всі підрозділи, які відповідають за безпеку офісу, мають бути переведені в інші місця.

У відповідь Абдулла Абдулла заявив, що Гані більше не є президентом і його накази вже не діють. "Ми закликаємо цивільних і військових працівників попереднього уряду виконувати їхні щоденні завдання та обов'язки як і раніше", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Абдулла Абдулла не погодився з рішенням Гані

Абдулла Абдулла не погодився з рішенням Гані

Як повідомлялося, незалежна виборча комісія Афганістану оголосила переможцем президентських виборів чинного голову держави Ашрафа Гані - за її підрахунками, за нього проголосували 50,64 відсотка виборців. Водночас за його суперника Абдуллу Абдуллу віддали голоси 39,52 відсотка. Однак останній не погодився з цим.

Конкуренція між Ашрафом Гані та Абдуллою Абдуллою виникла не вперше. На президентських виборах у 2014 році вони також були кандидатами й одночасно оголосили себе переможцями. Лише завдяки посередництву тодішнього президента США Барака Обами вони домовилися про компроміс - Гані став главою держави, а Абдулла - прем'єр-міністром.

DW.COM

Влада Афганістану погодилася звільнити 1500 талібів, але "Талібан" невдоволений

У якості жесту доброї волі президент Афганістану Ашраф Гані розпорядився звільнити 1500 полонених бойовиків "Талібану". У радикальному русі натомість заявили, що таке рішення суперечить угоді зі США. (11.03.2020)  

Також за темою

Bildkombo Abdullah Abdullah und Aschraf Ghani

В Афганістані присягу склали відразу два президенти 09.03.2020

У Кабулі відбулась інавгурація Ашрафа Гані, якого незалежна виборча комісія Афганістану раніше оголосила переможцем виборів, та Абдулли Абдулли, який вважає переможцем себе.

Aschraf Ghani Präsident von Afghanistan

Переможцем виборів в Афганістані оголошений чинний президент Ашраф Гані 18.02.2020

Попередні результати виборів раніше оскаржив головний конкурент чинного президента на виборах, прем'єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла. Однак зрештою виборча комісія оголосила переможця.

Aghanistan, Kabul: Ashraf Ghani auf einer Pressekonferenz

Влада Афганістану відмовляється звільняти полонених талібів 01.03.2020

Афганський уряд не брав на себе зобов'язання звільнити полонених талібів, а США не мали повноважень вносити цей пункт в угоду з "Талібаном", заявив президент країни Ашраф Гані.

Реклама

Докладно

Вищий земельний суд у Карлсруе

Чому німецький суд зупинив екстрадицію до Польщі

Судді в Німеччині зупинили екстрадицію і вирішили звільнити підозрюваного шахрая з-під варти.  

Штаб-квартира Національного банку України (НБУ) в Києві

Чому лихоманить українську валюту?

Попри намагання НБУ стабілізувати гривню, кілька днів поспіль українська валюта падає по відношенню до долара та євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  