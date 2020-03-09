Президент Афганістану скасував посаду прем'єра-конкурента на виборах

Через два дні після того, як в Афганістані відбулося відразу дві інавгурації президентів, Ашраф Гані, який і раніше був головою держави, оголосив про скасування посади прем'єр-міністра, яку обіймав його конкурент Абдулла Абулла, що також склав присягу. Про це в середу, 11 березня, заявив речник президента Седік Седіккі, передає агенція dpa. Він повідомив, що посади прем'єр-міністра більше не існує у складі уряду.

Гані розпорядився винести з офісу прем'єра всі речі, а всі підрозділи, які відповідають за безпеку офісу, мають бути переведені в інші місця.

У відповідь Абдулла Абдулла заявив, що Гані більше не є президентом і його накази вже не діють. "Ми закликаємо цивільних і військових працівників попереднього уряду виконувати їхні щоденні завдання та обов'язки як і раніше", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Абдулла Абдулла не погодився з рішенням Гані

Як повідомлялося, незалежна виборча комісія Афганістану оголосила переможцем президентських виборів чинного голову держави Ашрафа Гані - за її підрахунками, за нього проголосували 50,64 відсотка виборців. Водночас за його суперника Абдуллу Абдуллу віддали голоси 39,52 відсотка. Однак останній не погодився з цим.

Конкуренція між Ашрафом Гані та Абдуллою Абдуллою виникла не вперше. На президентських виборах у 2014 році вони також були кандидатами й одночасно оголосили себе переможцями. Лише завдяки посередництву тодішнього президента США Барака Обами вони домовилися про компроміс - Гані став главою держави, а Абдулла - прем'єр-міністром.