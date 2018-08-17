 Президент Афганістану пропонує ″Талібану″ нове перемир′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2018

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Новини

Президент Афганістану пропонує "Талібану" нове перемир'я

Афганський президент Ашраф Гані оголосив про тимчасове тримісячне перемир'я з талібами. Його встановлять, якщо "Талібан" теж дотримуватиметься режиму припинення вогню.

Президент Афганістану Ашраф Гані

Президент Афганістану Ашраф Гані

Президент Афганістану Ашраф Гані у неділю, 19 серпня, анонсував режим припинення вогню з радикальним ісламістським рухом "Талібан", інформує агенція AFP.

Перемир'я має набути чинності 20 серпня, якщо таліби погодяться дотримуватися його. Режим припинення вогню Гані пропонує запровадити на три місяці - до святкування дня народження пророка Мухамеда, який в Афганістані відзначають 21 листопада.

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Армії та силовикам вдалося витіснити талібів з більшої частини міста Газні. У ООН говорять про понад сотню загиблих та поранених цивільних унаслідок боїв за місто. (14.08.2018)

Афганський президент Ашраф Гані заявив про завершення перемир'я з талібами, яке тривало з 12 червня. Тепер армія країни може відновити всі операції. (30.06.2018)

Унаслідок запеклих боїв з талібами за східне афганське місто Газні загинуло не менше 130 осіб, з яких близько 30 - цивільні. У Кабулі сподіваються якнайшвидше звільнити місто від талібів. (13.08.2018)

Внаслідок теракту в Джелалабаді загинули щонайменше 18 осіб. Тим часом представник "Талібану" заявив, що рух не планує продовжувати перемир'я з урядом. (17.06.2018)

Відповіді від "Талібану" на мирну пропозицію Гані поки не було.

Пропозиція запровадження тримісячного режиму тиші пролунала після запеклих боїв за місто Газні, яке таліби атакували 10 серпня. Урядові сили Афганістану повідомили, що повернули під свій контроль більшу частину міста на сході Афганістану 14 серпня. В Офісі ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) повідомили, що з початку боїв за місто Газні загинули або отримали поранення від 110 до 150 цивільних. У Кабулі раніше також повідомляли про понад 100 загиблих або зниклих безвісти афганських військових і силовиків під час боїв за Газні.

Поки урядові сили намагалися відбити в талібів Газні, бойовики руху завдали нового потужного удару на півночі країни у провінції Фар'яб. Тут вони атакували базу урядових військ, де захопили танки й боєприпаси. Під час нападу загинули не менше 10 урядових військовослужбовців, ще десятки інших потрапили в полон.

Нагадаємо, раніше президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про одностороннє тижневе припинення вогню з 12 до 19 червня у зв'язку зі святкуванням завершення Рамадану, потім перемир'я було продовжено до 29 червня. Таліби ж погодилися лише на триденне припинення вогню. У багатьох містах вони тоді святкували перемир'я разом з місцевими жителями та військовими, однак невдовзі відновили напади на урядові сили.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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