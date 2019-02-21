Президент Алжиру попри масові протести йде на п'ятий термін

Масові антиурядові протести з новою силою відновилися у неділю, 3 березня, в Алжирі. У столиці країни Алжирі та в інших містах на вулиці вийшли десятки тисяч протестувальників. За словами іноземних дипломатів, у столиці в акціях беруть участь до 70 тисяч людей, інформує агенція Reuters. Головна вимога невдоволених громадян - відмова чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки від планів балотуватися на п'ятий президентський термін.

Протести у Алжирі тривають понад тиждень. Масові акції пройшли, зокрема, у п'ятницю, 1 березня, коли на вулиці алжирських міст також вийшли десятки тисяч осіб. Тоді між демонстрантамии та правоохоронцями виникли сутички, внаслідок чого понад 180 осіб були травмовані, а один протестувальник помер від серцевого нападу.

До подальших акцій протесту громадян закликають представники опозиції, яка є розколотою та не надто впливовою в Алжирі, а також громадські організації. Окрім столиці Алжиру, у неділю масові протести відбуваються у містах Аннаба, Гельма, Оран та Тіарет, зазначає агенція dpa. В місті Алжирі проти групи студентів поліцією було застосовано водомети та сльозогінний газ.

Бутефліка кандидує, але обіцяє дострокові вибори

Попри протести Абдельазіз Бутефліка 3 березня все ж подав до Конституційної ради країни необхідні документи для участі в президентських виборах, повідомляє Reuters з посиланням на місцевий телеканал Ennahar TV. Цього дня спливав термін подання документів кандидатами в президенти.

Утім, у поширеній ввечері 3 березня заяві Бутефліка зазначив, що не перебуватиме на посаді усі передбачені законом п'ять років. Він пообіцяв проведення дострокових виборів глави держави, в яких не братиме участі. Окрім того, чинний президент Алжиру оголосив про скликання загальнонаціональної конференції для обговорення політичних, економічних та соціальних реформ, повідомляє агентство dpa.

Опозиція раніше заявляла, що бойкотуватиме вибори, якщо в них братиме участь чинний президент.

Абдельазіз Бутефліка, якому 2 березня виповнилося 82 роки, обирався на посаду президента вже чотири рази та очолює країну з 1999 року. У 2013 році він пережив інсульт, після чого дуже рідко з'являється на публіці. Чергові президентські вибори в Алжирі мають відбутися 18 квітня 2019 року. Рішення Бутефліки брати участь у перегонах викликало невдоволення багатьох алжирців, які вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє політику далі керувати країною. Критики Бутефліки закидають йому, що він є маріонеткою військових, сімейних кланів та впливових представників великого бізнесу.