Президент Австрії пропонує провести у вересні дострокові парламентські вибори

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) виступив за проведення дострокових парламентських виборів у країні на початку вересня. Про це він оголосив у неділю, 19 травня, після переговорів з канцлером країни Себастіаном Курцом (Sebastian Kurz). Питання дострокових виборів постало після розпаду урядової коаліції через скандал із екс-віце-канцлером та вже колишнім головою правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС) Гайнцом-Крістіаном Штрахе (Heinz-Christian Strache).

"Я виступаю за проведення нових виборів у вересні, якщо можливо - на початку вересня", - зазначив президент Австрії, текст заяви якого опубліковано на його сайті. Ван дер Беллен повідомив, що наступного тижня планує зустрітися з новим лідером АПС Норбертом Гофером (Norbert Hofer) та представниками опозиційних партій. Вибори небхідні, за словами президента Автрії, аби "наново вибудувати довіру" громадян країни до політиків. За його словами, йдеться про "благополуччя нашої країни та авторитет Австрії в Європейському Союзі та усьому світі". Ван дер Беллен також пообіцяв потурбуватися про збереження стабільності та неперервності політики у період до виборів.

Точна дата виборів має бути визначена після консультацій представників політичних сил.

Своєю чергою Себастіан Курц заявив, що потрібно провести розслідування скандалу зі Штрахе та перевірити усі підозри. "Нові вибори не були бажанням (Курца. - Ред.), а необхідністю", - зазначив канцлер.

Нагадаємо, напередодні через скандал подав у відставку віце-канцлер Австрії, голова АПС Гайнц-Крістіан Штрахе . Згодом Себастіан Курц оголосив про розпад коаліції між очолюваною ним Австрійською народною партією та АПС і виступив за проведення дострокових виборів.

Скандальне відео з віце-канцлером

17 травня німецькі видання Süddeutsche Zeitung та Spiegel оприлюднили відео, на якому Штрахе та Йоганн Ґуденус (Johann Gudenus), екс-голова фракції АПС в австрійському парламенті, у липні 2017 році на віллі на острові Ібіца обговорюють можливість придбання впливового австрійського видання Kronen Zeitung невідомою жінкою. Ця зустріч, вочевидь, була організована як пастка для Штрахе.

Як повідомляє Spiegel, жінка на відео назвала себе "племінницею одного російського олігарха" і заявляла, що має намір інвестувати в Австрії чверть мільярда євро. При цьому вона неодноразово наголошувала під час розмови, що йдеться про кошти нелегального походження. Попри такі заяви, зазначають німецькі журналісти, Штрахе та Ґуденус ще шість годин обговорювали з росіянкою можливості інвестування в Австрії. Крім того, вони повідомили гаданій росіянці про незаконну систему партійного фінансування.

Штрахе також стверджував на відео, що зміна власника видання Kronen Zeitung та підтримка ним його партії перед виборами могла б зіграти на користь АПС. У відповідь на підтримку Штрахе запропонував "росіянці" після перемоги на виборах надання державних замовлень будівельним компаніям, які мають бути засновані співрозмовницею Штрахе.

У коментарі виданню Spiegel Штрахе підтвердив факт цієї розмови, але заявив, що це була "суто приватна" зустріч "у розкутій атмосфері напідпитку".Пізніше він відкинув усі звинувачення у свій бік щодо порушення закону, назвав відеозапис незаконним та пообіцяв правові кроки. Він попросив вибачення у дружини за свою поведінку, яка була "помилкою". За його словами, він поводився як "підліток напідпитку", а також "в стилі мачо", який намагався справити враження на гадану власницю вілли на Ібіці.