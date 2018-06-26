Президентські вибори в Україні: як агітують за себе кандидати (відео)

Олег Ляшко пише, як допоміг спортивній школі на Чернігівщині. І що "діти не повинні пити, курити чи ширятися, а повинні ставити рекорди і прославляти рідну Україну". А також, як видно з фото, на думку Ляшка, прославляти і його особисто. У статті 31 Закону про освіту чітко сказано, що забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих політичними партіями, крім заходів, передбачених освітньою програмою. Агітація за Ляшка передбачена програмою цієї чернігівської школи чи це просто безвідповідальність політика, викладачів і батьків?