 Президентські вибори в Бразилії виграв ультраправий політик Жаір Болсонару | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2018

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Новини

Президентські вибори в Бразилії виграв ультраправий політик Жаір Болсонару

Колишній десантник Жаір Болсонару, відомий своїми крайніми правими поглядами, отримав підтримку понад 55 відсотків виборців. Він пообіцяв захищати конституцію, демократію та свободу.

Жаір Болсонару обраний президентом Бразилії

Жаір Болсонару обраний президентом Бразилії

Ультраправий кандидат та колишній військовий Жаір Болсонару переміг у другому турі президентських виборів у Бразилії, які відбулися у неділю, 28 жовтня. Згідно з офіційними даними підрахунку 99,99 відсотка бюлетенів, за Болсонару віддали свої голоси 55,13 відсотка виборців. Натомість його суперник у другому турі, кандидат від лівої Робітничої партії Фернандо Хаддад отримав підтримку 44,87 відсотка бразильців, які взяли участь у голосуванні, інформує агенція AFP.

"Ми будемо змінювати долю Бразилії разом", - заявив Болсонару у відеотрансляції у соцмережі Facebook, яку він використовував для передвиборчої кампанії після того, як на нього було скоєно напад. Він пообіцяв керувати країною, "керуючись Біблією та конституцією", та захищати "конституцію, демократію та свободу". "Ми не можемо продовжувати фліртувати з соціалізмом, комунізмом, популізмом і екстремізмом лівих", - зазначив Болсонару. Його інавгурація має відбутися 1 січня 2019 року.

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Жаір Болсонару набирає у першому турі президентських виборів у Бразилії 46,1 відсотка голосів, у його найближчого конкурента Фернандо Хаддада - 29,2 відсотка. Вони позмагаються у другому турі 28 жовтня. (08.10.2018)

Найбільшою підтримкою населення Бразилії користується Жаір Болсонару, який відомий симпатією до військової диктатури та виступає проти гомосексуалів та абортів. (28.10.2018)

63-річний колишній десантник Жаір Болсонару, якого називають бразильським "Дональдом Трампом", відомий своїми крайніми правими поглядами. Він використовував гомофобну та расистську передвиборну риторику, а також відомий своєю симпатією до часів військової диктатури у країні (1964-1985 років), яку колишній військовий завжди палко захищає. Також він виступає за повернення смертної кари. Він користується підтримкою бразильців, які незадоволені корупційними скандалами та посиленням рівня насильства у країні.

У разі своєї перемоги на виборах він обіцяв лібералізувати закон про зброю та виступити проти гомосексуалів, абортів та прав корінного населення у районі Амазонки. Спостерігачі побоюються зростання рівня насильства та погіршення соціальної ситуації у цій найбільшій країні Південної Америки.

Вибори у Бразилії відбувались на тлі найгіршої рецесії в історії країни, яка призвела до скорочення економіки на сім відсотків у 2015-2016 роках, а також корупційного скандалу довкола нафтового гіганта Petrobras і колишніх бразильських урядовців.

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