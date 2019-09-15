Президентом Алжиру обрали експрем'єра країни

На президентських виборах в Алжирі перемогу здобув колишній прем'єр-міністр країни Абдельмаджід Теббун. Як повідомляє національна виборча комісія у п'ятницю, 13 грудня, у першому турі виборів Теббун здобув абсолютну більшість голосів виборців - 58 відсотків. Водночас, згідно з повідомленням, явка на виборах глави алжирської держави становила 40 відсотків.

Президентські вибори 12 грудня проходили на тлі масових протестів. Демонстранти закликали бойкотувати вибори глави держави, оскільки усі п'ятеро кандидатів на посаду президента, зокрема, двоє колишніх прем'єр-міністрів, були представниками політичної еліти, пов'язаними з експрезидентом Абдельазізом Бутефлікою.

Нагадаємо, протести в Алжирі почались у березні цього року, після того, як 82-річний президент країни Бутефліка, який обіймав посаду протягом 20 років, оголосив, що балотуватиметься на п'ятий президентський термін. На тлі протестів на початку квітня він подав у відставку. Згодом тимчасовим в. о. президента країни був призначений Абделькадер Бенсалах. Вибори президента, які мали відбутись 4 липня цього року, були скасовані.

Утім, протести у країні не припинилися - мітингарі вимагали усунення правлячої верхівки та бізнесменів, які десятиліттями правили країною. Після того, як у вересні впливовий начальник генштабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаїд Салах наголосив, що вибори у країні мають відбутися до кінця цього року, Бенсалах призначив їх на 12 грудня.