 Президенткою ПАРЄ стала Ліліан Морі Паск′є | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2018

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Новини

Президенткою ПАРЄ стала Ліліан Морі Паск'є

Швейцарська делегатка була затверджена на посаді без голосування як єдина кандидатка від соціалістів. Вона пообіцяла боротися із корупцією в ПАРЄ.

Ліліан Морі Паск'є стала президенткою ПАРЄ

Ліліан Морі Паск'є стала президенткою ПАРЄ

Президенткою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стала швейцарська делегатка Ліліан Морі Паск'є. У понеділок, 25 червня, її було затверджено на посаді без голосування як єдину кандидатку від соціалістів. Квота очільника ПАРЄ до кінця 2019 року закріплена за соціалістами. Попередній президент ПАРЄ Мікеле Ніколетті після поразки на виборах у Італії втратив мандат члена асамблеї.

Ліліан Морі Паск'є була однією зі співдоповідачок комітету з питань Росії. Після затвердження на посаді президентки вона заявила, що боротиметься з корупцією у лавах ПАРЄ. "За мого президентства асамблея далі працюватиме над тим, щоб відвоювати свою честь", - заявила вона, цитує агенція dpa. 61-річна Ліліан Морі Паск'є є членом ПАРЄ з 2008 року.

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Чотирьох депутатів ПАРЄ, визнаних причетними до корупційних оборудок під час роботи над питаннями дотримання прав людини в Азербайджані, обмежать у правах, але залишать у складі асамблеї. (16.05.2018)

Наприкінці квітня незалежний слідчий орган ПАРЄ (IBAC) оприлюднив результати свого звіту, присвяченого вивченню фактів корупції серед делегатів ПАРЄ, які в різні роки були долучені до моніторингу демократичного розвитку Азербайджану. Підставою для цього стали звіти неурядової організації "Європейська ініціатива стабільності" про лобістську діяльність Азербайджану.

У звіті IBAC було названо кілька десятків прізвищ делегатів, які звинуватили в порушенні регламенту Асамблеї та кодексу поведінки члена ПАРЄ. В результаті колишній президент ПАРЄ Педро Аграмунт, румунський депутат Цезар Флорін Преда, голова азербайджанської делегації в ПАРЄ Самад Сеїдов та колишній доповідач з питань України, іспанець Джорді Шукла потрапили під санкції асамблеї.

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