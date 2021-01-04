 Президентка Молдови Майя Санду про Зеленського, Придністров′я і російський газ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.01.2021

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Політика й суспільство

Президентка Молдови Майя Санду про Зеленського, Придністров'я і російський газ (відео)

Президентка Молдови Майя Санду відвідає Україну 12 січня. В ексклюзивному інтерв'ю DW вона розповіла про контакт із Володимиром Зеленським, шляхи вирішення конфлікту в Придністров'ї і відносини з Росією та ЄС.

Президентка Молдови Майя Санду за трибуною, тримає руку на конституції.

Президентка Молдови Майя Санду під час присяги.

Майя Санду відвідає Україну 12 січня. Вона склала присягу президентки Молдови 24 грудня 2020 року. У другому турі вона здобула переконливу перемогу над Ігорем Додоном, який до неї займав пост глави держави. Через кілька днів після інавгурації президентка Молдови дала ексклюзивне інтерв'ю DW, розповівши про перший контакт із президентом України Володимиром Зеленським. Після перемоги на виборах Майя Санду заявила про необхідність виведення російських військових з Придністров'я, що викликало різку реакцію з боку Москви. Майя Санду відповіла також на питання про відносини з ЄС, Румунією і Росією.

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Криза у Молдові: чому нова президентка Майя Санду кличе молдаван на барикади (відео)

До інавгурації Майї Санду, яка перемогла на виборах президента Молдови, залишилося менше трьох тижнів. Але старі сили на чолі з Ігорем Додоном намагаються обмежити її повноваження. Санду та її прихильники протестують.  

Зближення Молдови з Заходом: чого очікувати від президентки Санду

Опитані DW експерти вважають, що нова президентка Молдови Майя Санду проводитиме прагматичну зовнішню політику, орієнтовану на Захід, і не розраховують на швидке розв'язання проблеми Придністров'я.  

Майя Санду: Цей уряд і парламент повинні піти

Обрана президентка Молдови Майя Санду анонсувала проведення акції протесту, учасники якої висловляться за відставку уряду і розпуск парламенту.  

Коментар: Молдова після виборів - нова доба у найбіднішій країні Європи

Перемогу на президентських виборах у Молдові прозахідної політикині Майї Санду можна порівняти із землетрусом. Її блискавичний успіх - початок нової доби у політиці країни, вважає Роберт Шварц.  

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