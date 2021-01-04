Президентка Молдови Майя Санду про Зеленського, Придністров'я і російський газ (відео)

Майя Санду відвідає Україну 12 січня. Вона склала присягу президентки Молдови 24 грудня 2020 року. У другому турі вона здобула переконливу перемогу над Ігорем Додоном, який до неї займав пост глави держави. Через кілька днів після інавгурації президентка Молдови дала ексклюзивне інтерв'ю DW, розповівши про перший контакт із президентом України Володимиром Зеленським. Після перемоги на виборах Майя Санду заявила про необхідність виведення російських військових з Придністров'я, що викликало різку реакцію з боку Москви. Майя Санду відповіла також на питання про відносини з ЄС, Румунією і Росією.