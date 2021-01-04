Президентка Молдови Майя Санду про Зеленського, Придністров'я і російський газ (відео)

Президентка Молдови Майя Санду відвідає Україну 12 січня. В ексклюзивному інтерв'ю DW вона розповіла про контакт із Володимиром Зеленським, шляхи вирішення конфлікту в Придністров'ї і відносини з Росією та ЄС.
Майя Санду відвідає Україну 12 січня. Вона склала присягу президентки Молдови 24 грудня 2020 року. У другому турі вона здобула переконливу перемогу над Ігорем Додоном, який до неї займав пост глави держави. Через кілька днів після інавгурації президентка Молдови дала ексклюзивне інтерв'ю DW, розповівши про перший контакт із президентом України Володимиром Зеленським. Після перемоги на виборах Майя Санду заявила про необхідність виведення російських військових з Придністров'я, що викликало різку реакцію з боку Москви. Майя Санду відповіла також на питання про відносини з ЄС, Румунією і Росією.
До інавгурації Майї Санду, яка перемогла на виборах президента Молдови, залишилося менше трьох тижнів. Але старі сили на чолі з Ігорем Додоном намагаються обмежити її повноваження. Санду та її прихильники протестують.
Опитані DW експерти вважають, що нова президентка Молдови Майя Санду проводитиме прагматичну зовнішню політику, орієнтовану на Захід, і не розраховують на швидке розв'язання проблеми Придністров'я.
Обрана президентка Молдови Майя Санду анонсувала проведення акції протесту, учасники якої висловляться за відставку уряду і розпуск парламенту.