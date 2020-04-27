Президентка Грузії різко критикує можливе призначення Саакашвілі в Україні

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає неприйнятним призначення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на високу державну посаду в України. Про це йдеться у заяві Зурабішвілі, опублікованій на її офіційному сайті у вівторок, 28 квітня.

"Як глава Грузії я чудово розумію неприпустимість втручання в справи іншої держави. Водночас також недопустимим і незрозумілим є вибір на державну посаду людини, злочинні дії якої фігурують не лише в постановах грузинського суду, а й вердикті Європейського суду з прав людини", - наводить цитату із заяви агенція новин "Інтерфакс".

У заяві Зурабішвілі також наголосила на дружбі та стратегічному партнерстві між Україною та Грузією, спільних інтересах у багатьох сферах, а призначення Саакашвілі, за її словами, може поставити на карту довгострокові відносини між країнами.

У Раді не зареєстроване подання про призначення Саакашвілі

Голосування у Верховній Раді щодо призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ в уряді України спершу очікувалося наприкінці минулого тижня. Утім, голосування не проводили через брак голосів від фракції партії "Слуга народу" за таке рішення. Саакашвілі зустрічався з депутатами фракції, а згодом висловив впевненість, що у парламенті знайдеться достатня кількість голосів за його кандидатуру.

Утім, як зазначив 28 квітня народний депутат фракції партії "Слуга народу", представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, у парламенті не зареєстровано подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду в українському уряді. "Процедура досить проста і зрозуміла. Для того щоб Верховна Рада розглядала ту чи іншу кандидатуру на посаду, треба, по-перше, щоб посада така існувала в Кабміні, по-друге - подання прем'єр-міністра України. Станом на сьогодні жодних подань прем'єр-міністра щодо кандидатури Саакашвілі зареєстровано у Верховній Раді не було", - сказав Мокан в ефірі телеканалу "Наш", цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 21 квітня українські ЗМІ повідомили про те, що Міхеіла Саакашвілі можуть призначити віцепрем'єром з питань реформ. А вже наступного дня цю інформацію підтвердив не тільки сам Саакашвілі, а й в Офісі президента України Володимира Зеленського.

Уряд Грузії раніше заявив про "категоричну неприйнятність" можливого призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду в українському уряді та пригрозив у відповідь на такий крок відкликати свого посла в Україні.

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