 Президентка Грузії різко критикує можливе призначення Саакашвілі в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Президентка Грузії різко критикує можливе призначення Саакашвілі в Україні

Президентка Грузії вважає недопустимою кандидатуру Міхеіла Саакашвілі на державну посаду в Україні. Вона застерегла, що такий крок може поставити на карту довгострокові відносини між двома державами.

Президентка Грузії засудила можливе призначення Міхеіла Саакашвілі в Україні

Президентка Грузії засудила можливе призначення Міхеіла Саакашвілі в Україні

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає неприйнятним призначення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі на високу державну посаду в України. Про це йдеться у заяві Зурабішвілі, опублікованій на її офіційному сайті у вівторок, 28 квітня.

"Як глава Грузії я чудово розумію неприпустимість втручання в справи іншої держави. Водночас також недопустимим і незрозумілим є вибір на державну посаду людини, злочинні дії якої фігурують не лише в постановах грузинського суду, а й вердикті Європейського суду з прав людини", - наводить цитату із заяви агенція новин "Інтерфакс".

У заяві Зурабішвілі також наголосила на дружбі та стратегічному партнерстві між Україною та Грузією, спільних інтересах у багатьох сферах, а призначення Саакашвілі, за її словами, може поставити на карту довгострокові відносини між країнами. 

У Раді не зареєстроване подання про призначення Саакашвілі

Голосування у Верховній Раді щодо призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ в уряді України спершу очікувалося наприкінці минулого тижня. Утім, голосування не проводили через брак голосів від фракції партії "Слуга народу" за таке рішення. Саакашвілі зустрічався з депутатами фракції, а згодом висловив впевненість, що у парламенті знайдеться достатня кількість голосів за його кандидатуру.

Утім, як зазначив 28 квітня народний депутат фракції партії "Слуга народу", представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, у парламенті не зареєстровано подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду в українському уряді. "Процедура досить проста і зрозуміла. Для того щоб Верховна Рада розглядала ту чи іншу кандидатуру на посаду, треба, по-перше, щоб посада така існувала в Кабміні, по-друге - подання прем'єр-міністра України. Станом на сьогодні жодних подань прем'єр-міністра щодо кандидатури Саакашвілі зареєстровано у Верховній Раді не було", - сказав Мокан в ефірі телеканалу "Наш", цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 21 квітня українські ЗМІ повідомили про те, що Міхеіла Саакашвілі можуть призначити віцепрем'єром з питань реформ. А вже наступного дня цю інформацію підтвердив не тільки сам Саакашвілі, а й в Офісі президента України Володимира Зеленського.

Уряд Грузії раніше заявив про "категоричну неприйнятність" можливого призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду в українському уряді та пригрозив у відповідь на такий крок відкликати свого посла в Україні.

Читайте також: Саакашвілі в уряді: між шансом і фарсом 

Дивитись відео 14:17

Саакашвілі: Зараз я значно спокійніший, ніж коли бігав дахами (30.05.2019)

Також за темою

Niederlande Mikheil Saakashwili

Саакашвілі переконаний, що Рада затвердить його на посаді в уряді 27.04.2020

Міхеіл Саакашвілі впевнений, що у Верховній Раді знайдеться достатня кількість голосів на підтримку його кандидатури. У партії "Слуга народу" припускають, що відповідне голосування може відбутися 30 квітня.

Georgien Flagge auf Halbmast nach Selbstmordanschlag auf die NATO-Truppen in Afghanistan

Грузія погрожує Україні наслідками у разі призначення Саакашвілі в уряд 24.04.2020

Тбілісі визнає "категорично неприйнятним" можливе призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду в українському уряді й погрожує у відповідь на такий крок відкликати свого посла з України, наголошують у грузинському уряді.

Polen | Micheil Saakaschwili auf dem Forum Europa-Ukraine 2020 in Rzeszów

Саакашвілі стверджує, що Зеленський запропонував йому крісло в уряді 22.04.2020

Міхеіл Саакашвілі заявив, що отримав від Володимира Зеленського пропозицію стати віцепрем'єром України з реформ. Його можуть призначити у п'ятницю.

Реклама

Докладно

Що нового дізналися про коронавірус німецькі патологоанатоми

Німецькі патологоанатоми про коронавірус

Науковці намагаються зрозуміти, люди, що заразилися коронавірусом, вмирають "від" або "з" COVID-19.  

Що буде з туризмом після пандемії?

Що буде з туризмом після пандемії?

Наскільки сильно пандемія змінить сферу туризму? На це питання відповідає експерт Ульф Зоннтаґ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  