 Президентка Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2022

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Новини

Президентка Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва

Під час візиту до Києва Бербель Бас візьме участь у заходах з нагоди роковин завершення Другої світової війни. Заплановано також її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Президентка Бундестагу Бербель Бас

Президентка Бундестагу Бербель Бас (фото з архіву)

Президентка Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas), представниця соціал-демократів (СДПН), прибула з візитом до Києва у неділю, 8 травня, де вона візьме участь в заходах з нагоди роковин завершення Другої світової війни, повідомляє dpa. Візит відбувається на запрошення голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Як очікується, Бербель Бас візьме участь у церемонії покладання вінків до Меморіалу могили невідомого солдата, а також до Меморіалу у Бабиному яру. Заплановано також її переговори з українським президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. 

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Подорож і прибуття відбувалося "без інцидентів та запізнень", повідомляє агентство AFP з посиланням на представницю пресслужби Бундестагу. Спершу у програмі візиту заплановано зустріч Бербель Бас з прем'р-міністром України Денисом Шмигалем. 

Голова Бундестагу вважається другим за рангом офіційним представником Німеччини після федерального президента. Вона стала першою німецькою високопосадовицею, що відвідує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Найближчими днями також запланований візит до Києва міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок (Annalena Baerbock). 

Як повідомлялося, у середині квітня керівництво України відхилило пропозицію офіційного візиту президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank‑Walter Steinmeier) до Києва. Штайнмаєр хотів прибути до української столиці разом з президентами Польщі, Естонії, Литви та Латвії для демонстрації європейської солідарності з Україною. За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський 5 травня у телефонній розмові з президентом Німеччини владнав суперечливі питання і запросив його, а також канцлера Олафа Шольца до української столиці.

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Раніше Київ відвідав голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz). Під час візиту 3 травня він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та мером української столиці Віталієм Кличком. Мерц заявив, що вражений побаченими руйнуваннями в Ірпені.

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