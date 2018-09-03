Президенти Ірану, РФ та Туреччини заявили, що співпрацюватимуть щодо Ідліба

Президенти Ірану, Росії та Туреччини погодилися працювати у "дусі співробітництва", щоб стабілізувати ситуацію в сирійському Ідлібі. Про це вони заявили у спільній заяві у п'ятницю, 7 вересня, після тристороннього саміту в Тегерані. Вони "розглянули становище в Ідлібській зоні деескалації та вирішили шукати шляхи врегулювання там, відповідно до вищезазначених принципів і духу співробітництва", - йдеться у заяві.

Під час переговорів турецький президент Реджеп Таїп Ердоган закликав до перемир'я із повстанцями в Ідлібі - останньому "форпості" противників режиму сирійського президента Башара Асада. Водночас президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва виступає проти перемир'я, а іранський президент Хасан Роухані сказав, що уряд Сирії має відновити контроль над усією територією держави. "Терористи роблять спроби зірвати режим припинення вогню, більш того - здійснюють і готують різного роду провокації, у тому числі з використанням хімічної зброї", - зазначив Володимир Путін.

Після переговорів сторони знову висловили переконання, що сирійський конфлікт не має військового рішення і може бути врегульованим тільки у ході політичного процесу. "Ми прекрасно розуміємо занепокоєння регіональних країн з приводу тероризму і сепаратизму, але вважаємо співпрацю із законним урядом Сирії найефективнішим підходом", - заявив після зустрічі Хасан Роухані. Представники країн підкреслили необхідність надання допомоги сирійцям та покращення гуманітарної ситуації.

Одночасно Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що Туреччина не може приймати біженців з Ідліба. "Туреччина вже прийняла 3,5 мільйона біженців (з Сирії. - Ред.). Населення Ідліба становить 3,5 мільйона. Туреччина не має сил, щоб розмістити ще три мільйони", - зазначив він. Наступна зустріч представників трьох країн відбудеться в Росії.

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