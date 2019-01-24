Президенти Польщі і Литви відхилили критику Макрона щодо НАТО

Президенти Литви Гітанас Науседа та Польщі Анджей Дуда у четвер, 21 листопада, заявили, що не згодні з коментарем свого французького колеги Еммануеля Макрона, який раніше заявив, що "НАТО перебуває у комі", передає агенція dpa.

Вони наголосили на життєздатності Північноатлантичного альянсу та застерегли від розколу в ньому. За словами Науседи, ні Польща, ні Литва не відчули на собі "смерті мозку НАТО". "Навпаки, у нас є дуже конкретні та амбітні плани щодо активізації нашої співпраці в майбутньому", - запевнив президент Литви.

На думку польського президента, Альянс продемонстрував свою життєздатність після агресії Росії в Україні. За словами Дуди, це знайшло своє відображення в зростанні активності військ США в Польщі. "Я не бачу особливої проблеми. У кожної держави є свої обставини, своя політика, і кожен політик має свої амбіції. Мені шкода, якщо комусь із них не вдається реалізувати власні амбіції, але це їхня проблема", - сказав польський президент.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю британському виданню The Economist Макрон сказав, що через брак керівної ролі США НАТО "перебуває в комі". Він вважає, що наразі "те, що ми переживаємо, є смертю мозку НАТО". За його словами, президент США Дональд Трамп "не поділяє нашої ідеї європейського проєкту". Також Макрон зазначив, що європейські учасники Альянсу "повинні переосмислити те, чим є НАТО у світлі зобов'язань Сполучених Штатів".

У свою чергу, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) не погодилась із думкою Макрона щодо НАТО. "Французький президент обрав жорсткі слова. Я так співпрацю з НАТО не бачу", - пояснила Меркель і додала, що з німецької точки зору трансатлантичне партнерство є незамінним.

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