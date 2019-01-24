 Президенти Польщі і Литви відхилили критику Макрона щодо НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Президенти Польщі і Литви відхилили критику Макрона щодо НАТО

Президенти Литви та Польщі Гітанас Науседа та Анджей Дуда відхилили критику французького лідера Еммануеля Макрона щодо "коми НАТО". Вони наголосили на життєздатності альянсу та застерегли від розколу у ньому.

Президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа зустрілися у Вільнюсі

Президенти Польщі Анджей Дуда (ліворуч) та Литви Гітанас Науседа зустрілися у Вільнюсі

Президенти Литви Гітанас Науседа та Польщі Анджей Дуда у четвер, 21 листопада, заявили, що не згодні з коментарем свого французького колеги Еммануеля Макрона, який раніше заявив, що "НАТО перебуває у комі", передає агенція dpa.

Вони наголосили на життєздатності Північноатлантичного альянсу та застерегли від розколу в ньому. За словами Науседи, ні Польща, ні Литва не відчули на собі "смерті мозку НАТО". "Навпаки, у нас є дуже конкретні та амбітні плани щодо активізації нашої співпраці в майбутньому", - запевнив президент Литви.

На думку польського президента, Альянс продемонстрував свою життєздатність після агресії Росії в Україні. За словами Дуди, це знайшло своє відображення в зростанні активності військ США в Польщі. "Я не бачу особливої проблеми. У кожної держави є свої обставини, своя політика, і кожен політик має свої амбіції. Мені шкода, якщо комусь із них не вдається реалізувати власні амбіції, але це їхня проблема", - сказав польський президент.

DW.COM

Коли французький президент Еммануель Макрон сказав, що НАТО зараз в комі, він обрав жорсткі слова, заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель. (07.11.2019)

Без Сполучених Штатів Європа не в змозі ефективно себе захищати, вважає міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас. У Берліні вважають помилкою підривати Північноатлантичний альянс. (10.11.2019)

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю британському виданню The Economist Макрон сказав, що через брак керівної ролі США НАТО "перебуває в комі". Він вважає, що наразі "те, що ми переживаємо, є смертю мозку НАТО". За його словами, президент США Дональд Трамп "не поділяє нашої ідеї європейського проєкту". Також Макрон зазначив, що європейські учасники Альянсу "повинні переосмислити те, чим є НАТО у світлі зобов'язань Сполучених Штатів".

У свою чергу, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) не погодилась із думкою Макрона щодо НАТО. "Французький президент обрав жорсткі слова. Я так співпрацю з НАТО не бачу", - пояснила Меркель і додала, що з німецької точки зору трансатлантичне партнерство є незамінним. 

Дивитись відео 01:09

Генсек НАТО: Дії Росії неприйнятні, і найкращий спосіб показати це - підтримати Україну (15.11.2019)

Дивитись відео 04:32

Україна-НАТО: порада Столтенберга і "відкриті двері" Альянсу (31.10.2019)

Аудіо й відео до теми

Генсек НАТО: Дії Росії неприйнятні, і найкращий спосіб показати це - підтримати Україну (15.11.2019)  

Україна-НАТО: порада Столтенберга і "відкриті двері" Альянсу (31.10.2019)  

Також за темою

Brüssel Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär

Столтенберг: Союзники США по НАТО суттєво збільшать оборонні витрати 24.01.2019

Союзники США по НАТО мають намір збільшити фінансування оборонної сфери до кінця наступного року на 100 мільярдів доларів, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Polen Bukarest 9 Gipfel in Warschau

"Бухарестська дев’ятка" вимагає посилення присутності НАТО у Східній Європі 08.06.2018

Східноєвропейські країни-члени НАТО вважають, що Альянс має посилити присутність в цьому регіоні та забезпечити відповідь на агресивні дії з боку Росії. Відповідну заяву лідери держав ухвалили на саміті у Варшаві.

Polen Deutschland Geschichte Jahrestag Überfall auf Polen Hitler Stalin Pakt

Коментар: Пакт Молотова-Ріббентропа - факт, визнаний Москвою 04.06.2019

РФ визнала існування секретного протоколу до договору про ненапад 1939 року. Його публікація затверджує нову версію історії війни і виправдовує Кремль, вважає Костянтин Еггерт.

Реклама

Докладно

Український та американський прапори

"Українагейт" у США: "токсичні" наслідки для Києва

Через загрозу імпічменту Дональда Трампа Україна опинилася в центрі уваги американської політики і ЗМІ.  

Чи справді бюджет-2020 передбачає згортання реформ, як стверджує Петро Порошенко?

Чи передбачає бюджет-2020 згортання реформ? Фактчек DW

Порошенко заявив, що бюджет-2020 скасовує низку важливих реформ, розпочатих його командою. DW перевірила, чи це так.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  