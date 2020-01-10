 Президенти Польщі та Литви не поїдуть в Ізраїль для вшанування жертв Голокосту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2020

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Новини

Президенти Польщі та Литви не поїдуть в Ізраїль для вшанування жертв Голокосту

Анджей Дуда і Гітанас Науседа вшанують пам'ять жертв Голокосту не в Ізраїлі, а у Польщі. Вони відмовилися від участі в церемонії в меморіальному комплексі "Яд Вашем" поблизу Єрусалима.

Анджей Дуда і Гітанас Науседа під час зустрічі у Вільнюсі 21 листопада 2019 року

Анджей Дуда і Гітанас Науседа під час зустрічі у Вільнюсі 21 листопада 2019 року

Президент Литви Гітанас Науседа не братиме участь у заході, присвяченому 75-річчю звільнення концтабору "Аушвіц" і вшануванню жертв Голокосту, який відбудеться 23 січня в меморіальному комплексі "Яд Вашем" в Ізраїлі. Цю інформацію у середу, 22 січня, підтвердив речник президента Литви Антанас Бубняліс у коментарі DW.

"Президент замість раніше запланованого дводенного візиту в Давос перебуватиме на Всесвітньому економічному форумі три дні", - сказав він. Під час додаткового третього дня у нього заплановані зустрічі з лідерами інших країн і міжнародних бізнес-організацій, додав Бубняліс.

Водночас речник литовського президента відмовився відповісти на запитання журналістів, чи пов'язана відмова від поїздки в Ізраїль з участю у заході президента Росії Володимира Путіна. Ще 20 січня планувалося, що Науседа полетить в Ізраїль, інформація про зміну планів з'явилася напередодні.

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Анґела Меркель вважає відповідальність німців за скоєне під час Другої світової війни невід'ємною частиною ідентичності Німеччини. Про це вона сказала під час свого першого візиту до "Освенціма" на посаді канцлерки. (06.12.2019)

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Не буде представлена на заході на найвиищому рівні і Естонія. Президентка Естонії Керсті Кальюлайд раніше також отримала запрошення, однак повідомила через посла владу Ізраїлю, що не зможе бути присутньою на церемонії в "Яд Вашем". Прем'єр-міністр та спікер парламенту Естонії також не братимуть участь у заході. У МЗС країни це рішення не коментують.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда відмовився від участі у церемонії вшанування жертв Голокосту в Ізраїлі, бо йому відмовили у можливості виступити на ній. Натомість на церемоній запланований виступ його російського колеги Володимира Путіна.

Президент Росії виступить першим серед іноземних гостей - відразу після президента Ізраїлю Реувена Рівліна, прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху та президента Європейського єврейського конгреса В'ячеслава Кантора. У цій церемонії загалом мають взяти участь глави держав та урядів понад 30-ти країн, серед яких і президент України Володимир Зеленський та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

Дуда та Наусенда планують вшанувати пам'ять жертв Голокосту під час заходу на території колишнього німецького концтабору "Аушвіц" поблизу Освенціма 27 січня.

Дивитись відео 04:22

Вижити в пеклі: спогади колишнього в'язня концтабору (09.05.2018)

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Як і багато інших

    Що за фотографія! Завдяки віддзеркаленню складається враження, що Залман Левінсон дивиться на нас з усіх боків. Знімок датується 1937 роком. Це маленький Салман, чи Сіма, - така ж дитина, як і багато інших. Він виріс у Ризі з мамою Фрідою й татом Селігом. У 1936-му його тітка переїхала у тодішню Палестину, яка перебувала під британським мандатом. Сіма регулярно надсилав їй листи.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Будинок в Ризі

    От цим малюнком Салман подякував тітці Агнесі за подарунок на дев 'ятиріччя. "Бейт" - на ідиші "будинок" - написав він над малюнком. Незабаром після цього німецький верхмат захопив Ригу. Агнес більше нічого не чула про свого племінника. Вже після війни вона дізналася: Салмана та його батьків депортували в ризьке гетто, де вони й загинули.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Показати обличчя жертв

    Цією онлайн-виставкою Меморіал історії Голокосту "Яд Вашем" вирішив показати останні листи жертв Голокосту - що вони писали перед тим, як загинули від рук нацистів. Крім того, "Яд Вашем" оприлюднив ще й фотографії дописувачів та їхніх близьких. Вгорі: світлина двадцятих років родини Келлер-Мозес. Вони були з німецького Ахена.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    "J" - єврей

    На паспорті Зіґфріда Келлера у 1938-му нацисти поставили штамп "J" (Jude - єврей). Для багатьох ця позначка стала смертним вироком. Зіґфрід - єдиний з родини, хто вижив. 2013 року він передав Яд-Вашем листи своєї матері Берти. У 1942-му вона написала йому з Терезіна в Чехії: "А тепер, мої любі діти, прощавайте і моліться за нас, і Бог захистить і нас, і вас".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Десять листів з тисяч

    З тисяч листів, що зберігаються в архіві, Яд Вашем обрав для експозиції десять. Більшість з тих, хто їх написав, не знали, що це буде їхній останній лист перед смертю. Особливо німецькі євреї - такі, як Зіґфрід Боденгаймер (на фото у військовій формі), які воювали у Першій світовій на боці Німеччини і не могли уявити, що нацисти їх вб'ють.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Останній лист перед депортацією

    Багато хто з авторів листів намагалися приховати і прикрасити справжню ситуацію в концтаборі. Анна Майнінґер писала своїм дітям: "Ми у таборі з середи, зі мною справді все добре. Вам справді не потрібно турбуватися ... Якби б ми й надалі мали можливість отримувати звістки одне від одного … Сердечно цілую. Ваша любляча мама".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    На Святу землю…

    З варшавського гетто Перла Тітельман написала своєму чоловікові Йозефу та доньці Рейчел: "Я збираю всю свою волю в кулак, аби вижити заради вас ... Наша туга одне за одним - безмежна". Перлу вбили. Однак Рейчел і Джозеф вижили й емігрували у 1947 році на Святу землю - в майбутній Ізраїль.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Поїзд в Освенцім

    Картина "Транспорт №2" Павла Кора зображує потяг, який привіз його батька в Освенцім - до місця його смерті. Виставка "Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту 1941-1942 рр." в онлайн-версії також нагадує і про родичів та близьких шести мільйонів євреїв, вбитих у Європі.

    Автор: Сара Юдіт Гофманн


DW.COM

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

З концтаборів та гетто євреї писали листи своїм близьким, аж поки не гинули від рук нацистів. Меморіальний комплекс історії Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі присвятив онлайн-виставку пам'яті цих людей. (27.01.2018)  

Аудіо й відео до теми

Вижити в пеклі: спогади колишнього в'язня концтабору (09.05.2018)  

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