Президенти Польщі та Литви не поїдуть в Ізраїль для вшанування жертв Голокосту

Президент Литви Гітанас Науседа не братиме участь у заході, присвяченому 75-річчю звільнення концтабору "Аушвіц" і вшануванню жертв Голокосту, який відбудеться 23 січня в меморіальному комплексі "Яд Вашем" в Ізраїлі. Цю інформацію у середу, 22 січня, підтвердив речник президента Литви Антанас Бубняліс у коментарі DW.

"Президент замість раніше запланованого дводенного візиту в Давос перебуватиме на Всесвітньому економічному форумі три дні", - сказав він. Під час додаткового третього дня у нього заплановані зустрічі з лідерами інших країн і міжнародних бізнес-організацій, додав Бубняліс.

Водночас речник литовського президента відмовився відповісти на запитання журналістів, чи пов'язана відмова від поїздки в Ізраїль з участю у заході президента Росії Володимира Путіна. Ще 20 січня планувалося, що Науседа полетить в Ізраїль, інформація про зміну планів з'явилася напередодні.

Не буде представлена на заході на найвиищому рівні і Естонія. Президентка Естонії Керсті Кальюлайд раніше також отримала запрошення, однак повідомила через посла владу Ізраїлю, що не зможе бути присутньою на церемонії в "Яд Вашем". Прем'єр-міністр та спікер парламенту Естонії також не братимуть участь у заході. У МЗС країни це рішення не коментують.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда відмовився від участі у церемонії вшанування жертв Голокосту в Ізраїлі, бо йому відмовили у можливості виступити на ній. Натомість на церемоній запланований виступ його російського колеги Володимира Путіна.

Президент Росії виступить першим серед іноземних гостей - відразу після президента Ізраїлю Реувена Рівліна, прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху та президента Європейського єврейського конгреса В'ячеслава Кантора. У цій церемонії загалом мають взяти участь глави держав та урядів понад 30-ти країн, серед яких і президент України Володимир Зеленський та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

Дуда та Наусенда планують вшанувати пам'ять жертв Голокосту під час заходу на території колишнього німецького концтабору "Аушвіц" поблизу Освенціма 27 січня.

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