 Президента Молдови вп′яте за рік тимчасово відсторонили від посади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2018

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Новини

Президента Молдови вп'яте за рік тимчасово відсторонили від посади

Конституційний суд Молдови вже вп'яте за рік тимчасово відсторонив главу держави Ігоря Додона від президенства, бо той не підписує ухвалені парламентом законопроекти.

Ігор Додон

Ігор Додон

Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив від посади президента країни Ігоря Додона. Таке рішення в понеділок, 10 грудня, ухвалив суд за запитом групи депутатів від Демократичної партії Молдови, інформує агенція "Інтерфакс".

DW.COM

Проросійськи налаштований президент Молдови Ігор Додон на сьогодні практично позбувся усіх повноважень. DW пояснює, кому вигідна така ситуація і чим вона загрожує. (11.01.2018)

В інтерв'ю DW Ігор Додон заявив, що Молдова не може дружити з Росією проти Європи або з Європою проти Росії. Він також розраховує на активну позицію Берліна для вирішення проблеми Придністров'я. (24.02.2018)

Депутати пояснили свою вимогу тим, що Додон не виконав свої конституційні обов'язки. Він в порушення конституції відмовився підписати п'ять законів, повторно ухвалених парламентом. Президент Молдови має право відхилити закони один раз, але зобов'язаний їх підписати, якщо парламент повторно проголосував за їх ухвалення.

Зокрема, йдеться про підписання нового кодексу про аудіовізуальні послуги, закону про оголошення 9 травня Днем Європи, закону про надання території Республіканського стадіону під будівництво нового посольства США тощо. У поточному році Ігор Додон рішенням Конституційного суду п'ять разів був тимчасово відсторонений від посади через відмову підписувати закони або призначати міністрів. Президентські функції на час відсторонення виконував голова парламенту.

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