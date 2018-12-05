Президента Молдови вп'яте за рік тимчасово відсторонили від посади

Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив від посади президента країни Ігоря Додона. Таке рішення в понеділок, 10 грудня, ухвалив суд за запитом групи депутатів від Демократичної партії Молдови, інформує агенція "Інтерфакс".

Депутати пояснили свою вимогу тим, що Додон не виконав свої конституційні обов'язки. Він в порушення конституції відмовився підписати п'ять законів, повторно ухвалених парламентом. Президент Молдови має право відхилити закони один раз, але зобов'язаний їх підписати, якщо парламент повторно проголосував за їх ухвалення.

Зокрема, йдеться про підписання нового кодексу про аудіовізуальні послуги, закону про оголошення 9 травня Днем Європи, закону про надання території Республіканського стадіону під будівництво нового посольства США тощо. У поточному році Ігор Додон рішенням Конституційного суду п'ять разів був тимчасово відсторонений від посади через відмову підписувати закони або призначати міністрів. Президентські функції на час відсторонення виконував голова парламенту.