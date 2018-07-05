 Представниця омбудсмена: Батьки маніпулюватимуть законом про аліменти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2018

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Новини

Представниця омбудсмена: Батьки маніпулюватимуть законом про аліменти

Закон про аліменти посилить боротьбу між розлученими батьками за дитину та створить можливість для маніпуляцій, вважає представниця омбудсмена у сфері прав дітей і сім'ї Аксана Філіпішина.

Верховна Рада посилила відповідальність для недобросовісних платників аліментів

Верховна Рада посилила відповідальність для недобросовісних платників аліментів

Ухвалений в Україні закон, що посилює відповідальність за несплату аліментів, посилить і боротьбу між батьками за отримання опіки над дітьми після розлучення. Про це заявила у суботу, 7 липня, представниця уповноваженого Верховної Ради з прав людини в сфері прав дітей і сім'ї Аксана Філіпішина.

Вона зазначила, що закон обмежує права того з батьків, хто не проживає з дитиною. "У нас і сьогодні все більше гучних скандалів навколо визначення місця проживання дітей та можливості того з батьків, хто проживає окремо, брати участь у долі дітей, їх вихованні, і доступу до них. Хто отримав дитину, той і вважає себе господарем", - сказала вона, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Філіпішиної, тому з батьків, за ким буде закріплено опіку над дитиною, не потрібно буде просити дозволу другого батька на вивезення дитини за кордон. А той, хто живе окремо має отримувати для цього нотаріальну згоду другого з батьків або піти до суду. "Тому будуть маніпуляції. Я вже спостерігаю посилення боротьби за визначення місця проживання дитини", - наголосила вона. Філіпішина додала, що за останні два роки збільшилася кількість звернень до офісу омбудсмена з питань, пов'язаних із судовими позовами за опіку над дітьми і навіть викраденням дітей.

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За її словами, недобросовісні платники аліментів, як правило, не мають транспортних засобів, зброї та не виїжджають за кордон. Тому, на її думку, найбільш ефективний метод боротьби за сумлінну виплату аліментів - громадські роботи неплатників і направлення зароблених грошей дитині.

3 липня Верховна Рада ухвалила закон, який посилив відповідальність для недобросовісних платників аліментів. Він дозволяє автоматизований арешт коштів особи, яка заборгувала сплату аліментів. Особу, котра три місяці не сплачувала аліменти на утримання дитини з інвалідністю та тяжкими вродженими вадами розвитку, каратимуть суспільно корисними роботами строком від 120 до 240 годин. За ухилення від відбування цього покарання боржника можуть засудити до двох років позбавлення волі.

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