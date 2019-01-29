Представник ОБСЄ: У січні на Донбасі не було жертв серед цивільних

Від початку поточного року в зоні конфлікту на Донбасі не зафіксовано жертв серед цивільного населення. Про це в середу, 30 січня, в Мінську заявив представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі (ТКГ) Мартін Зайдік (Martin Sajdik).

"За попередніми даними СММ ОБСЄ, від початку року до позавчорашнього дня (28 січня. - Ред.) не було зареєстровано жодної цивільної жертви вбитими", - зазначив Зайдік, цитує агентство "Інтерфакс". За словами Зайдіка, "це очевидне свідчення того, що наша робота в Мінську дає результати". Зайдік нагадав, що минулого року число жертв серед цивільного населення було найнижчим від початку конфлікту.

Виступаючи на прес-конференції після чергового засідання ТКГ, Зайдік зазначив, що підгрупа з безпеки обговорювала питання дотримання режиму припинення вогню, економічна підгрупа - питання водопостачання, а гуманітарна - питання обміну заручниками.

Спецпредставник ОБСЄ заявив також, що, на його думку, альтернативи мінським домовленостям не існує. "Спираючись на свій трирічний досвід роботи, хочу ще раз наголосити на своїй повній прихильності мінським угодам та особистій переконаності в їхній необхідності та безальтернативності для мирного розв'язання конфлікту на Сході України. Це - наше спільне завдання", - сказав Зайдік.

Водночас Зайдік відмовився коментувати свій план врегулювання конфлікту на Донбасі. "Тут мені нічого повторити із цього приводу", - сказав спецпредставник ОБСЄ. Він також заявив, що не має наміру коментувати реакцію сторін на свій план.

Київ вимагає інформації про долю утримуваних

У свою чергу перша віце-спікерка Верховної Ради і представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко після засідання у Мінську заявила, що представники непідконтрольних Києву районів Донецької і Луганської областей з незрозумілих причин прибрали прізвища 13 утримуваних ними в полоні українців.

"У нас є всі підстави остерігатися, що деякі наші заручники могли бути закатовані в тюрмах окупованих територій", - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, українська сторона надала ОБСЄ інформацію про цих 13 громадян, яких бойовики "протягом цих років включали в списки на обмін, але потім з незрозумілих причин їхні прізвища зникли зі списків тих, кого підтверджують і утримують". Київ вимагає повної інформації про долі цих людей. "Так само, як і про долі більше ніж 70 українців, утримання яких від нас приховують", - додала Геращенко.

Наступне засідання ТКГ відбудеться 13 лютого.