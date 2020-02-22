Представник Лівої партії Бодо Рамелов обраний прем'єром Тюрингії

Депутати ландтагу Тюрингії обрали Бодо Рамелова (Bodo Ramelow), який представляє Ліву партію, на посаду прем'єр-міністра землі. Під час голосування в середу, 4 березня, 42 парламентарі підтримали кандидатуру Рамелова, 23 висловилися проти, а 20 утрималося, передає агенція новин dpa.

Обрання Рамелова відбулося з третьої спроби, адже у двох попередніх турах йому не вдалося отримати абсолютної більшості голосів депутатів. Для обрання у третьому турі йому достатньо було отримати підтримку простої більшості членів ландтагу, що й відбулося. Його обрання не останньою чергою уможливила домовленість між Лівою партією, СДПН та партією "Союз 90/Зелені", досягнута 21 лютого.

Нагадаємо, 5 лютого за три з половиною місяці після земельних виборів головою земельного уряду Тюрингії став Томас Кеммеріх (Thomas Kemmerich) з Вільної демократичної партії (ВДП). Утім, обрали його за підтримки правопопулістської "Альтернативи для Німеччини", що викликало політичний скандал. Кеммеріх одразу після обрання подав у відставку.

25 квітня 2021 року мають відбутися перевибори до ландтагу Тюрингії.