 Представник Лівої партії Бодо Рамелов обраний прем′єром Тюрингії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2020

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Новини

Представник Лівої партії Бодо Рамелов обраний прем'єром Тюрингії

Бодо Рамелова, який представляє Ліву партію, вдалося обрати прем'єр-міністром Тюрингії з третьої спроби. Цьому передувала відповідна домовленість між Лівою партією, СДПН та "Зеленими".

Бодо Рамелов

Бодо Рамелов знову очолив земельний уряд Тюрингії

Депутати ландтагу Тюрингії обрали Бодо Рамелова (Bodo Ramelow), який представляє Ліву партію, на посаду прем'єр-міністра землі. Під час голосування в середу, 4 березня, 42 парламентарі підтримали кандидатуру Рамелова, 23 висловилися проти, а 20 утрималося, передає агенція новин dpa.

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Призначення нового глави уряду в східнонімецькій Тюрингії завдяки голосам правих популістів з "Альтернативи для Німеччини" викликало обурення по всій країні. Як же це сталося і чому піднявся такий галас? (07.02.2020)

Ліва партія, соціал-демократи та "Зелені" домовилися з християнськими демократами щодо кандидатури земельного прем'єр-міністра Тюрингії. 4 березня ці партії мають підтримати дотеперішнього прем'єра Бодо Рамелова. (22.02.2020)

Обрання Рамелова відбулося з третьої спроби, адже у двох попередніх турах йому не вдалося отримати абсолютної більшості голосів депутатів. Для обрання у третьому турі йому достатньо було отримати підтримку простої більшості членів ландтагу, що й відбулося. Його обрання не останньою чергою уможливила домовленість між Лівою партією, СДПН та партією "Союз 90/Зелені", досягнута 21 лютого.

Нагадаємо, 5 лютого за три з половиною місяці після земельних виборів головою земельного уряду Тюрингії став Томас Кеммеріх (Thomas Kemmerich) з Вільної демократичної партії (ВДП). Утім, обрали його за підтримки правопопулістської "Альтернативи для Німеччини", що викликало політичний скандал. Кеммеріх одразу після обрання подав у відставку.

25 квітня 2021 року мають відбутися перевибори до ландтагу Тюрингії.

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