Представники ОРЛО передали Україні 60 засуджених

Представники окремих районів Луганської області (ОРЛО) у середу, 20 березня, передали 60 засуджених з окупованої території для продовження відбування покарання на підконтрольній українській владі території. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Сьогодні у містечку Щастя нам передали 60 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

За її даними, серед цих 60 осіб четверо, зокрема одна жінка, більше ніж дев'ять років перебували в пенітенціарних установах без рішення суду, тобто, їхню провину не було доведено в законному порядку. У самопроголошеній "Луганській народній республіці" уточнили, що були передані ув'язнені, які були засуджені ще до 2014 року, повідомила агенція "Інтерфакс".

Наступний візит омбудсменки до Луганської області з метою забрати ще 60 ув'язнених запланований на кінець квітня. Вона також нагадала, що в лютому українська сторона забрала 33 засуджених, а грудні 2018 року - 42. "За останні три місяці нам вдалося перемістити з непідконтрольної уряду України території Луганської області 135 ув'язнених, 22 з яких вже звільнено у зв'язку із завершенням терміну відбування покарання", - додала омбудсменка.