Представники ОРЛО передали Україні 60 засуджених

Українська сторона прийняла 60 громадян, які були ув'язнені на території окремих районів Луганської області (ОРЛО), повідомила омбудсменка Людмила Денісова. Вони були засуджені ще до 2014 року.
Представники окремих районів Луганської області (ОРЛО) у середу, 20 березня, передали 60 засуджених з окупованої території для продовження відбування покарання на підконтрольній українській владі території. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
"Сьогодні у містечку Щастя нам передали 60 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.
За її даними, серед цих 60 осіб четверо, зокрема одна жінка, більше ніж дев'ять років перебували в пенітенціарних установах без рішення суду, тобто, їхню провину не було доведено в законному порядку. У самопроголошеній "Луганській народній республіці" уточнили, що були передані ув'язнені, які були засуджені ще до 2014 року, повідомила агенція "Інтерфакс".
Наступний візит омбудсменки до Луганської області з метою забрати ще 60 ув'язнених запланований на кінець квітня. Вона також нагадала, що в лютому українська сторона забрала 33 засуджених, а грудні 2018 року - 42. "За останні три місяці нам вдалося перемістити з непідконтрольної уряду України території Луганської області 135 ув'язнених, 22 з яких вже звільнено у зв'язку із завершенням терміну відбування покарання", - додала омбудсменка.