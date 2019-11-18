Представники "нормандської четвірки" обговорять Донбас у відеоформаті

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії обговорять у "нормандському форматі" ситуацію на Донбасі, повідомив у середу, 22 квітня, глава німецького МЗС Гайко Маас (Heiko Maas).

За словами міністра, він досяг відповідних домовленостей із главами зовнішньополітичних відомств решти країн так званого "нормандського формату". Маас не уточнив, коли саме відбудеться відеоконференція.

Водночас, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, попередньо обговорення заплановане на 30 квітня.

Виконанню рішень Парижа потрібен "новий імпульс"

За словами Гайко Мааса, він та його колеги погодилися, що "значна частина рішень паризького саміту" так і не виконана". Тому, оскільки погоджений обмін утримуваними особами між Україною та проросійськими сепаратистами нарешті запущений, цим рішенням і їхньому виконанню варто надати "нового імпульсу".

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На основі рішень саміту "нормандської четвірки" у Парижі Київ та самопроголошені "республіки" Донбасу здійснили два обміни утримуваними особами. Останній обмін відбувся минулого тижня. У ході перемовин у Парижі також вирішили запровадити новий режим припинення вогню і визначити три нові ділянки лінії фронту для відведення військ.

У результату конфлікту на Сході України з 2014 року загинули вже більше 13 тисяч осіб.

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