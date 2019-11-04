 Працівники Lufthansa страйкуватимуть 7 та 8 листопада | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2019

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Новини

Працівники Lufthansa страйкуватимуть 7 та 8 листопада

Через суперечку щодо зарплат та умов праці співробітники німецької авіакомпанії Lufthansa страйкуватимуть протягом 48 годин. Профспілка також попередила, що страйк може мати більше охоплення.

Профспілка Ufo закликала до страйку усіх працівників авіакомпанії

Профспілка Ufo закликала до страйку усіх працівників авіакомпанії

Німецька профспілка Ufo у понеділок, 4 листопада, закликала усі екіпажі німецької авіакомпанії Lufthansa приєднатися до загального страйку, який відбудеться 7 та 8 листопада. Метою профспілки є підвищення зарплат та покращення умов праці співробітників.

Страйк вплине на всі рейси Lufthansa, виліт яких запланований з німецьких аеропортів, заявив заступник голови Ufo Даніель Флор (Daniel Flohr). Він також звинуватив авіакомпанію у "постійній відмові" від переговорів.

DW.COM

У середньому йдеться про понад 60 скасованих рейсів Lufthansa щоденно, заявив член ради директорів авіакомпанії. (17.10.2018)

Німецька авіакомпанія Lufthansa перевезла у 2018 році понад 142 мільйони пасажирів. Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи - Ryanair - перевіз 139 мільйонів. (10.01.2019)

За словами представника профспілки, в страйку можуть взяти участь також працівники дочірніх компаній Lufthansa - Eurowings та Sunexpress. Загалом, профспілка закликає взяти участь в акції чотири компанії концерну. На 8 листопада також запланована демонстрація учасників профспілки біля головного офісу Lufthansa.

Авіакомпанія заявила, що засуджує масовий страйк та готує юридичні заходи для того, щоб не допустити його. "Наразі ми працюємо над спеціальним графіком польотів", - повідомила Lufthansa у Twitter.

Ufo і Lufthansa вже майже рік перебувають у стані глибокого конфлікту. Після непорозумінь у керівництві Ufo концерн більше не визнає правління цієї профспілки як законного представника бортпровідників і намагається через суд позбавити його права на ведення тарифних суперечок.

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