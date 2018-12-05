Працівники німецької залізниці Deutsche Bahn проведуть страйк

Співробітники німецької залізниці Deutsche Bahn 10 грудня проведуть чотиригодинний попереджувальний страйк. Профспілка залізничників і співробітників транспорту EVG в неділю, 9 грудня, закликала працівників DB по всій Німеччині припинити роботу 10 грудня з 5 до 9 години ранку. Очікується, що найбільше потягів буде скасовано у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Керівництво концерну попередило пасажирів про перебої в залізничному сполученні, яких слід очікувати і в години після закінчення страйку. "Deutsche Bahn зробить все для того, щоб за можливістю мінімізувати наслідки попереджувального страйку для своїх клієнтів", - йдеться в заяві компанії. У випадку скасування поїздки через страйк залізниця повертатиме гроші за проїзд.

Профспілка EVG оголосила страйк після того, як 8 грудня були перервані переговори про нову тарифну угоду. Співробітники залізниці вимагали підвищення зарплат на 7,5 відсотка, але концерн запропонував менше підвищення. У профспілці не погодилися з пропозицією. Своєю чергою залізниця заявила про "абсолютно зайву ескалацію". Компанія закликала профспілку повернутися до переговорів 10 грудня.

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