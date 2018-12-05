Працівники німецької залізниці Deutsche Bahn проведуть страйк

Співробітники німецької залізниці Deutsche Bahn 10 грудня проведуть чотиригодинний попереджувальний страйк. Профспілка залізничників і співробітників транспорту EVG в неділю, 9 грудня, закликала працівників DB по всій Німеччині припинити роботу 10 грудня з 5 до 9 години ранку. Очікується, що найбільше потягів буде скасовано у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.
Керівництво концерну попередило пасажирів про перебої в залізничному сполученні, яких слід очікувати і в години після закінчення страйку. "Deutsche Bahn зробить все для того, щоб за можливістю мінімізувати наслідки попереджувального страйку для своїх клієнтів", - йдеться в заяві компанії. У випадку скасування поїздки через страйк залізниця повертатиме гроші за проїзд.
Профспілка EVG оголосила страйк після того, як 8 грудня були перервані переговори про нову тарифну угоду. Співробітники залізниці вимагали підвищення зарплат на 7,5 відсотка, але концерн запропонував менше підвищення. У профспілці не погодилися з пропозицією. Своєю чергою залізниця заявила про "абсолютно зайву ескалацію". Компанія закликала профспілку повернутися до переговорів 10 грудня.
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Найшвидші потяги світу
Повітряний король
Цей потяг називається маглев, завдяки скороченню від "магнітної левітації". Він зовсім не торкається рейок, "зависає" над дорожнім полотном завдяки магнітній силі (рухається також завдяки їй), а гальмує лише за допомогою сили аеродинамічного опору. У майбутньому маглев претендує замінити звичайні рейкові транспортні засоби - у нього зовсім відсутнє тертя, а тому він має значно менше зношування.
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Найшвидші потяги світу
Наче політ
За словами перших пасажирів, на максимальній швидкості відчуваєш себе наче муха. Керівник дослідницького центру Ясуказу Ендо розповідає, що чимшвидше рухається потяг, тим стабільнішим він стає. Але найближчої подорожі, на жаль, доведеться трохи почекати: перше публічне сполучення між містами Токіо та Наґоя, під час якого буде розвинена швидкість у 500 км/год, заплановане аж на 2027 рік.
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Найшвидші потяги світу
В аеропорт! Якнайшвидше!
Шанхайський маглев - найшвидша діюча нині залізнична лінія. Тут використовується така ж технологія магнітної левітації, що й в японців, а також розвивається швидкість у 430 км/год. Потяг перевозить пасажирів з околиці Шанхая в аеропорт, долаючи відстань у 30,5 кілометрів всього за вісім хвилин.
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Найшвидші потяги світу
Гордість Франції
Найшвидший з усіх традиційних рейкових потягів - варіант французького TGV (Train à Grande Vitesse), який досягнув максимальної швидкості у 574 кілометра на годину у 2007 році. Для цього у потязі були поєднані різноманітні двигуни. Але через великі витрати на обслуговування, спричинені сильним тертям, французькі потяги, як правило, розвивають швидкість лише у 320 км/год.
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Найшвидші потяги світу
З Пекіна до Шанхая: 380 км/год
Інший потяг, в якому використовуються різні двигуни (але лише електричні), - Harmony CRH 380A. Під час тестового запуску у 2010 році потяг набрав швидкість у 486 кілометрів на годину. Зараз вони з’єднують Пекін та Шанхай з робочою швидкістю у 380 км/год.
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Найшвидші потяги світу
Блискавичний ICE
Незважаючи на японські успіхи минулого тижня, у залізничній галузі нові швидкісні рекорди встановлюють не так вже й часто. Один з них належить Німеччині: у 1988 році відстань між Ганновером та Вюрцбургом німецький потяг ICE подолав на швидкості у 406,9 км/годину. Для того, щоб заощадити на технічному обслуговуванні звичайна швидкість ICE становить всього 250 кілометрів на годину.
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Найшвидші потяги світу
В режимі очікування
Навіть найбільш швидкісні потяги Німеччини,однак, завмирають в очікуванні, коли починається страйк. Від вересня торік машиністи бойкотували робочі графіки вже сім разів.
Автор: Ґабріель Борруд, Тетяна Вєжис