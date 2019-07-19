Працедавець мрії: кого обирають молоді спеціалісти у Німеччині?

Молоді німецькі спеціалісти з вищою освітою надають перевагу роботі в автомобільній промисловості, консалтингу і сфері розробки програмного забезпечення. Про це свідчать результати опитування, проведеного аналітиками інституту Trendence для створення щорічного рейтингу популярних працедавців "Young Professionals Barometer 2019".

У лідерах - автовиробники, консалтинг та IT

Дослідники опитали в Німеччині більше 20,5 тисячі випускників вишів з досвідом роботи біля чотирьох з половиною років. Середній вік респондентів - 30 років. Трохи більше третини з них мають диплом бакалавра, біля 40 відсотків - ступінь магістра, ще 15 відсотків - спеціалісти.

За даними дослідження, найпопулярнішим роботодавцем серед опитаних залишається компанія BMW. На другому місці - постачальник у сфері автомобільних та промислових технологій Bosch, тоді як наступні сходинки займають три інші відомі автомобілебудівники - Audi, Daimler та Porsche. І це - незважаючи на економічний спад у німецькій автомобілебудівній промисловості.

Google, за даними опитування, займає лише шосте місце. До топ-30 найпопулярніших працедавців потрапили провідні консалтингові агенції Boston Consulting Group та McKinsey, а також Accenture, Deloitte, PricewaterhouseCoopers та Ernst&Young.

Німецька мрія: автоконцерн BMW залишається найпопулярнішим роботодавцем серед випускників вишів у Німеччині

З науково-дослідницьких організацій до першої тридцятки рейтингу увійшли Товариство імені Фраунгофера та Товариство імені Макса Планка, зі страхових компаній - Allianz. Американська корпорація Apple опинилася на 23 місці, Microsoft - на 31-му, тоді як IBM із 16 сходинки перемістилася на 14-ту.

Потрапила до тридцятки фаворитів і одна енергетична компанія - E.ON. Вона посідає останню сходинку в топ-30 роботодавців у ФРН.

Середній річний дохід

За словами опитаних випускників німецьких вишів, їхній середній річний дохід, включно з преміями й доплатами, становить 62,7 тисячі євро до вирахування податків. Звісно, багато що залежить від сфери діяльності. Найвищі заробітки за рік, за даними опитування, - у співробітників компаній автомобільної галузі (71 тисяча євро). На другому місці - підприємства електротехніки, електроніки й медичного обладнання (68,5 тисячі євро). Найнижчий дохід - у випускників вишів, зайнятих у держсекторі та некомерційних організаціях (53,4 тисячі євро).

При цьому чоловіки заробляють значно більше, ніж жінки: у середньому 67 тисяч євро на рік проти 56,3 тисячі євро. Така різниця певною мірою пояснюється робочим графіком. Серед чоловіків майже всі, хто взяв участь в опитуванні, працюють повний робочий день, тоді як серед опитаних жінок ця частка становить 87 відсотків. Крім того, ця різниці в оплаті пояснюється і тим, що у найбільш високооплачуваних галузях зайняті передусім чоловіки.

Невдоволення працедавцями росте

Автори дослідження дійшли висновку, що більшість респондентів невдоволені своєю роботою. Про те, що їх все влаштовує, заявили лише 28 відсотків, що на шість пунктів менше, ніж роком раніше. Найчастіше молоді спеціалісти невдоволені зарплатою, стилем керівництва і позбавленим поваги ставленням. У порівнянні з минулим роком зменшилася і кількість співробітників, готових рекомендувати свого працедавця іншим: ця цифра знизилася з 30 до 26 відсотків. Найбільше таких респондентів працюють у сфері ЗМІ та реклами.

Випускники вишів шукають нові можливості

З огляду на отримані результати не дивно, що багато молодих спеціалістів готові до змін - твердий намір залишатися на нинішній роботі висловив лише кожен п'ятий. При цьому стільки ж активно шукають нові можливості працевлаштування, а третина - періодично задумується про перехід на нове місце роботи.

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