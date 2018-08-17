"Празька весна": чи був прем'єр Чехії агентом спецслужб? (відео)

21 серпня 1968 року радянські танки увійшли на вулиці чехословацької столиці. "Празька весна" - мрія про свободу - була придушена силою. Після цього спецслужби отримали ще більше влади. Дослідники вважають, що до них міг належати і чинний прем'єр Чехії Андрей Бабіш.