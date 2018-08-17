"Празька весна": чи був прем'єр Чехії агентом спецслужб? (відео)

Півстоліття тому радянські війська придушили "Празьку весну". Тінь соціалістичного минулого знову наздогнала чехів. Прем'єра країни Андрея Бабіша підозрюють у тому, що він був агентом спецслужб.
21 серпня 1968 року радянські танки увійшли на вулиці чехословацької столиці. "Празька весна" - мрія про свободу - була придушена силою. Після цього спецслужби отримали ще більше влади. Дослідники вважають, що до них міг належати і чинний прем'єр Чехії Андрей Бабіш.
50-ті роковини з часу придушення "Празької весни" у Чехії ознаменувалися протестами під російським посольством та мовчанням президента Мілоша Земана. (21.08.2018)
Прага згадує придушення "Празької весни" 1968 року. Радянське керівництво замінило комуністів-реформаторів у тодішній Чехословаччині лояльними "товаришами". (21.08.2018)
Перемога Александра Дубчека у 1968 році на виборах у Чехословаччині ознаменувала початок безпрецедентних демократичних реформ. Але мрію побудувати "соціалізм із людським обличчям" поховали під наступом радянських танків. (05.01.2018)