 ″Празька весна″: чи був прем′єр Чехії агентом спецслужб? (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.08.2018

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Європа

"Празька весна": чи був прем'єр Чехії агентом спецслужб? (відео)

Півстоліття тому радянські війська придушили "Празьку весну". Тінь соціалістичного минулого знову наздогнала чехів. Прем'єра країни Андрея Бабіша підозрюють у тому, що він був агентом спецслужб.

Як радянські танки придушували Празьку весну

Як радянські танки придушували "Празьку весну"

21 серпня 1968 року радянські танки увійшли на вулиці чехословацької столиці. "Празька весна" - мрія про свободу - була придушена силою. Після цього спецслужби отримали ще більше влади. Дослідники вважають, що до них міг належати і чинний прем'єр Чехії Андрей Бабіш. 

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