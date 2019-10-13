"Право і справедливість" зберігає абсолютну більшість у Сеймі Польщі

Правляча партія Польщі "Право і справедливість" (ПіС), очолювана Ярославом Качинським, здобула перемогу на парламентських виборах у країні з результатом у 43,59 відсотка голосів. Таким чином, вона отримає 235 місць у нижній палаті польського парламенту - Сеймі, повідомляє у понеділок, 14 жовтня, агенція dpa з посиланням на остаточні дані державної виборчої комісії Польщі.

Друге місце на виборах посів опозиційний альянс "Громадянська коаліція". Він здобуває близько 27,4 відсотка голосів виборців, що відповідає 134 депутатським мандатам. Третє місце - за Союзом демократичних лівих сил (SLD) з 12,56 відсотка голосів (49 місць), а четверте - у Польської селянської партії (PSL) з 8,55 відсотка голосів (30 місць). Також до парламенту проходить новостворена ультраправа політична партія "Конфедерація", яка отримала 6,81 відсотка голосів (11 мандатів).

При цьому у верхній палаті парламенту - Сенаті - ПіС, згідно з підрахунками 99,5 відсотка голосів, втрачає більшість. За даними виборчої комісії, правляча партія набирає менше 45 відсотків, що відповідає 49 сенаторам у 100-місному органі. До цього ПіС мала 61 місце у верхній палаті парламенту Польщі.

Лідер партії Ярослав Качинський вже заявив, що очікує затримок в ухваленні законопроєктів з огляду на втрату більшості в Сенаті, зазначає Reuters.

Правляча партія "Право і справедливість" має велику підтримку виборців через соціальні реформи, проведені нею за останні роки. Одночасно її критикують за занадто сильну націоналістичну позицію, підтримку законів, які обмежують свободу ЗМІ і незалежність правосуддя, а також провокацію насильства проти ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, парламентські вибори у Польщі відбулися 13 жовтня.