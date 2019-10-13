 ″Право і справедливість″ зберігає абсолютну більшість у Сеймі Польщі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2019

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Новини

"Право і справедливість" зберігає абсолютну більшість у Сеймі Польщі

На парламентських виборах у Польщі правляча партія "Право і справедливість" зберігає за собою абсолютну більшість у нижній палаті парламенту - Сеймі. Але, ймовірно, втрачає її у верхній палаті - Сенаті.

Правляча ПіС перемогла на парламентських виборах у Польщі

Правляча ПіС перемогла на парламентських виборах у Польщі

Правляча партія Польщі "Право і справедливість" (ПіС), очолювана Ярославом Качинським, здобула перемогу на парламентських виборах у країні з результатом у 43,59 відсотка голосів. Таким чином, вона отримає 235 місць у нижній палаті польського парламенту - Сеймі, повідомляє у понеділок, 14 жовтня, агенція dpa з посиланням на остаточні дані державної виборчої комісії Польщі.

DW.COM

У Польщі в неділю проходять парламентські вибори. За даними останніх опитувань, правляча партія "Право і справедливість" має найбільшу підтримку серед виборців. (13.10.2019)

За даними підрахунку близько 91 відсотка бюлетенів, партія "Право і спарведливість" Ярослава Качинського веде з результатом у понад 45 відсотків голосів. (14.10.2019)

Друге місце на виборах посів опозиційний альянс "Громадянська коаліція". Він здобуває близько 27,4 відсотка голосів виборців, що відповідає 134 депутатським мандатам. Третє місце - за Союзом демократичних лівих сил (SLD) з 12,56 відсотка голосів (49 місць), а четверте - у Польської селянської партії (PSL) з 8,55 відсотка голосів (30 місць). Також до парламенту проходить новостворена ультраправа політична партія "Конфедерація", яка отримала 6,81 відсотка голосів (11 мандатів).

При цьому у верхній палаті парламенту - Сенаті - ПіС, згідно з підрахунками 99,5 відсотка голосів, втрачає більшість. За даними виборчої комісії, правляча партія набирає менше 45 відсотків, що відповідає 49 сенаторам у 100-місному органі. До цього ПіС мала 61 місце у верхній палаті парламенту Польщі.

Лідер партії Ярослав Качинський вже заявив, що очікує затримок в ухваленні законопроєктів з огляду на втрату більшості в Сенаті, зазначає Reuters.

Правляча партія "Право і справедливість" має велику підтримку виборців через соціальні реформи, проведені нею за останні роки. Одночасно її критикують за занадто сильну націоналістичну позицію, підтримку законів, які обмежують свободу ЗМІ і незалежність правосуддя, а також провокацію насильства проти ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, парламентські вибори у Польщі відбулися 13 жовтня.

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За даними підрахунку близько 91 відсотка бюлетенів, партія "Право і спарведливість" Ярослава Качинського веде з результатом у понад 45 відсотків голосів.

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