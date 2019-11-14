Право на життя: поборола рак - бореться за донорство органів (відео)

Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували у ФРН. Нині вона керівниця ГО "IDonor". Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні. Проект DW #LocalHeroes.
Це незвичний похід на Говерлу. Бо вперше підкорити вершину України наважились люди з пересадженими органами. Похід осінніми Карпатами організувала 31-річна громадська активістка Ірина Заславець. Так вона популяризує донорство в Україні. Вже рік, як Ірина, керівниця громадської організації "Всеукраїнська платформа донорства "ІDonor", бореться за створення дієвої системи трансплантації органів в Україні. Активісткою стала не випадково. Доля випробовувала Ірину, коли ще під час навчання в інституті почула страшний діагноз - рак. Далі чотири курси хіміотерапії, рецидив і складна пересадка кісткового мозку. Дивіться, як поборола страшну хворобу і тепер сама допомагає тим, хто бореться зі смертю, у проекті DW #LocalHeroes:
Спортсмен Михайло Романишин здійснив 37-денний заплив заради порятунку Дніпра та інших річок. У цьому йому допомагають активісти з проекту "Водна ініціатива +" за підтримки ЄС. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (31.10.2019)
Нині спільнота "Київ дружній до батьків і малюків" на чолі з Ольгою Мирцало працює над безбар’єрністю міського простору в українській столиці. Як ще поліпшують життя молодих батьків - у проекті DW #LocalHeroes. (18.10.2019)
МОЗ дозволило доступ рідних до важкохворих у реанімаціях, однак лікарні це ігнорують. Анастасія Леухіна, яка втратила дитину в реанімації, ініціювала рух "Пустіть в реанімацію". Про неї - у проекті DW #LocalHeroes. (10.10.2019)
Натхненні шведською школяркою Гретою Тунберг, українські школярі підтримали рух за захист клімату FridaysForFuture. Які їхні вимоги? Про юних кліматичних активістів у проекті DW #LocalHeroes. (26.09.2019)
Павло Віктор - один з найвідоміших в Україні шкільних вчителів. Спершу він записував уроки з фізики і викладав їх у Youtube, а тепер в Одесі організували цілий Центр дистанційної освіти. (23.09.2019)