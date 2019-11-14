Право на життя: поборола рак - бореться за донорство органів (відео)

Це незвичний похід на Говерлу. Бо вперше підкорити вершину України наважились люди з пересадженими органами. Похід осінніми Карпатами організувала 31-річна громадська активістка Ірина Заславець. Так вона популяризує донорство в Україні. Вже рік, як Ірина, керівниця громадської організації "Всеукраїнська платформа донорства "ІDonor", бореться за створення дієвої системи трансплантації органів в Україні. Активісткою стала не випадково. Доля випробовувала Ірину, коли ще під час навчання в інституті почула страшний діагноз - рак. Далі чотири курси хіміотерапії, рецидив і складна пересадка кісткового мозку. Дивіться, як поборола страшну хворобу і тепер сама допомагає тим, хто бореться зі смертю, у проекті DW #LocalHeroes: