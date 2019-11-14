 Право на життя: поборола рак - бореться за донорство органів (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Право на життя: поборола рак - бореться за донорство органів (відео)

Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували у ФРН. Нині вона керівниця ГО "IDonor". Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні. Проект DW #LocalHeroes.

Organspende Box (picture-alliance/dpa/S. Stache)

Донорські органи могли б врятувати багатьох людей в Україні

Це незвичний похід на Говерлу. Бо вперше підкорити вершину України наважились люди з пересадженими органами. Похід осінніми Карпатами організувала 31-річна громадська активістка Ірина Заславець. Так вона популяризує донорство в Україні. Вже рік, як Ірина, керівниця громадської організації "Всеукраїнська платформа донорства "ІDonor", бореться за створення дієвої системи трансплантації органів в Україні. Активісткою стала не випадково. Доля випробовувала Ірину, коли ще під час навчання в інституті почула страшний діагноз - рак. Далі чотири курси хіміотерапії, рецидив і складна пересадка кісткового мозку. Дивіться, як поборола страшну хворобу і тепер сама допомагає тим, хто бореться зі смертю, у проекті DW #LocalHeroes:

 

DW.COM

Зелений Дніпро: екологічний заплив заради порятунку річки (відео)

Спортсмен Михайло Романишин здійснив 37-денний заплив заради порятунку Дніпра та інших річок. У цьому йому допомагають активісти з проекту "Водна ініціатива +" за підтримки ЄС. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (31.10.2019)  

Київ для батьків і малюків: як активісти роблять місто комфортним (відео)

Нині спільнота "Київ дружній до батьків і малюків" на чолі з Ольгою Мирцало працює над безбар’єрністю міського простору в українській столиці. Як ще поліпшують життя молодих батьків - у проекті DW #LocalHeroes. (18.10.2019)  

Пустіть в реанімацію: як виборюють доступ до важкохворих (відео)

МОЗ дозволило доступ рідних до важкохворих у реанімаціях, однак лікарні це ігнорують. Анастасія Леухіна, яка втратила дитину в реанімації, ініціювала рух "Пустіть в реанімацію". Про неї - у проекті DW #LocalHeroes. (10.10.2019)  

За клімат, як Грета: що вимагають молоді активісти в Україні (відео)

Натхненні шведською школяркою Гретою Тунберг, українські школярі підтримали рух за захист клімату FridaysForFuture. Які їхні вимоги? Про юних кліматичних активістів у проекті DW #LocalHeroes. (26.09.2019)  

Фізика зрозуміла для кожного: як вчитель з Одеси вчить через YouTube (відео)

Павло Віктор - один з найвідоміших в Україні шкільних вчителів. Спершу він записував уроки з фізики і викладав їх у Youtube, а тепер в Одесі організували цілий Центр дистанційної освіти. (23.09.2019)  

Як активіст бореться за заборону хутрових ферм (відео)

Щороку в Україні вбивають понад 800 тисяч норок задля хутра. Активіст Павло Вишебаба з ГО "Єдина планета" виступає за закриття хутрових ферм і вже навіть довів цю справу до Верховної Ради. Дивіться у #LocalHeroes. (22.08.2019)  

Також за темою

Поборола рак - бореться за трансплантацію - #LocalHeroes (14.11.2019) 14.11.2019

Ірина Заславець переборола рак та пережила трансплантацію кісткового мозку. Її врятували в Німеччині. Нині вона керівниця громадської організації "IDonor". Її мета - створити дієву системи трансплантації органів в Україні.

Реклама

Докладно

Вільям Тейлор (на передньому плані) та Джордж Кент під час слухань у Конгресі, 13 листопада 2019 року

Нескінченні слухання в рамках імпічменту Дональда Трампа

Перші публічні слухання в рамках процедури імпічменту Трампа не принесли багато нового і цікавого, вважає Карла Бляйкер.  

Умови праці на будмайданчиках в Україні жахливі, стверджується в дослідженні Фонду Еберта

Через умови праці в Україні щороку гинуть сотні людей

Україна повинна захищати трудові права за стандартами ЄС, але робить це недостатньо, ідеться в дослідженні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  