Православна церква України: які настрої у вірян (відео)

Надворі ще темно, а прихожани Свято-Іллінської церкви Московського Патріархату, що в Києві на Подолі, вже поспішають на ранкову службу. Новину про Об’єднавчий собор, на якому ухвалили статут, назву та обрали предстоятеля єдиної Православної церкви України тут не вітають. Як і те, що митрополит Онуфрій, предстоятель Московського патріархату в Україні, офіційно втратив свій титул митрополита Київського.

Саме такі громади тим часом закликає предстоятель Православної церкви України Епіфаній до єднання. Дивіться репортаж DW: