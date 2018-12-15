Православна церква України: які настрої у вірян (відео)

Після Об’єднавчого собору та обрання предстоятеля єдиної Православної церкви України відбулися перші літургії. Чи готові прихожани молитись у єдиній Православній церкві України - в репортажі DW.
Надворі ще темно, а прихожани Свято-Іллінської церкви Московського Патріархату, що в Києві на Подолі, вже поспішають на ранкову службу. Новину про Об’єднавчий собор, на якому ухвалили статут, назву та обрали предстоятеля єдиної Православної церкви України тут не вітають. Як і те, що митрополит Онуфрій, предстоятель Московського патріархату в Україні, офіційно втратив свій титул митрополита Київського.
Саме такі громади тим часом закликає предстоятель Православної церкви України Епіфаній до єднання. Дивіться репортаж DW:
Петро Порошенко свою історичну місію виконав. Тепер важливо, щоб він на правах неформального засновника Православної церкви України не перетворив її в один з підрозділів своєї адміністрації, вважає Сергій Руденко. (16.12.2018)
Митрополитів Симеона та Олександра, які взяли участь у створенні об'єднаної Православної церкви України, синод УПЦ МП відсторонив від посад і заборонив священнослужіння. (17.12.2018)
Результатом об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату стало створення автокефальної помісної православної церкви. Її предстоятелем став представник УПЦ КП, митрополит Епіфаній. (15.12.2018)