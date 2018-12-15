 Православна церква України: які настрої у вірян (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Православна церква України: які настрої у вірян (відео)

Після Об’єднавчого собору та обрання предстоятеля єдиної Православної церкви України відбулися перші літургії. Чи готові прихожани молитись у єдиній Православній церкві України - в репортажі DW.

Ukraine Kiew Proklamation der unabhängigen orthodoxen Kirche (picture-alliance/AP Photo/E. Lukatsky)

Православна церква України отримала автокефалію

Надворі ще темно, а прихожани Свято-Іллінської церкви Московського Патріархату, що в Києві на Подолі, вже поспішають на ранкову службу. Новину про Об’єднавчий собор, на якому ухвалили статут, назву та обрали предстоятеля єдиної Православної церкви України тут не вітають. Як і те, що митрополит Онуфрій, предстоятель Московського патріархату в Україні, офіційно втратив свій титул митрополита Київського.

Саме такі громади тим часом закликає предстоятель Православної церкви України Епіфаній до єднання. Дивіться репортаж DW: 

 

 

DW.COM

Коментар: Православний тріумф Петра Порошенка

Петро Порошенко свою історичну місію виконав. Тепер важливо, щоб він на правах неформального засновника Православної церкви України не перетворив її в один з підрозділів своєї адміністрації, вважає Сергій Руденко. (16.12.2018)  

Синод УПЦ МП відсторонив від посад двох митрополитів за участь у соборі

Митрополитів Симеона та Олександра, які взяли участь у створенні об'єднаної Православної церкви України, синод УПЦ МП відсторонив від посад і заборонив священнослужіння. (17.12.2018)  

Об'єднавчий cобор: в Україні створили помісну церкву та обрали її голову

Результатом об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату стало створення автокефальної помісної православної церкви. Її предстоятелем став представник УПЦ КП, митрополит Епіфаній. (15.12.2018)  

Чи чекають на томос у рідному селі митрополита УПЦ МП Онуфрія?

Митрополит УПЦ МП Онуфрій закликав єпископів не брати участь в об'єднавчому соборі. Що думають про автокефалію його односельчани? DW побувала у рідному селі Онуфрія на Буковині. (14.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Епіфаній: хто такий новообраний предстоятель єдиної церкви (15.12.2018)  

Томос: Маємо позбутися "радянської церкви" - владика УПЦ МП (04.12.2018)  

Також за темою

Ukraine Metropolit Epiphanius

Предстоятелем помісної православної церкви в Україні став митрополит Епіфаній 15.12.2018

Новостворену помісну православну церкву в Україні очолить представник УПЦ КП, митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

Створення Православної церкви України: перші літургії і настрої вірян (17.12.2018) 17.12.2018

Після Об’єднавчого собору та обрання предстоятеля єдиної Православної церкви України відбулися перші літургії. Чи готові прихожани молитись у єдиній Православній церкві України - в репортажі DW.

Berlin Konrad-Adenauer-Stiftung - Rede des Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel Bartholomäus zum Thema: Orthodoxie und Menschenrechte

Як Московський і Вселенський патріархи вирішують долю українського православ'я 31.08.2018

Патріарх Вселенський Варфоломій обговорив з Московським патріархом Кирилом надання автокефалії Українській православній церкві. Чого очікувати після їхньої зустрічі у Стамбулі?

Реклама

Докладно

Угорцям увіврвався терпець після того, як, крім демократії, прем'єр Орбан почав утискати і соціальні права

Угорщина протестує проти "рабського закону"

Угорці вийшли на барикади через закон, який суттєво утискає права найманих працівників. 

У середньому топ-менеджери найбільших компаній Німеччини з індексу DAX заробляли 2017-го в 50 разів більше, ніж підлеглі

Хто з німецьких топ-менеджерів заробляє найбільше?

Прибутки цих менеджерів вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  