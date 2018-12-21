 Праворадикали патрулюють Амберг після хуліганства біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Праворадикали патрулюють Амберг після хуліганства біженців

Влада Амберга занепокоєна патрулями правих радикалів у місті. В грудні біженці напідпитку нападали на перехожих в центрі цього баварського містечка.

поліція

Праві радикали організували в баварському містечку Амберг патрулі після того, як кілька шукачів притулку здійснили напади на перехожих. Про це очільник Амберга, обер-бургомістр Міхаель Церні (Michael Cerny), повідомив виданню Mittelbayerische Zeitung в середу, 2 січня. Він зазначив, що "шокований" такою реакцією на інцидент між біженцями і жителями міста. На думку Церні, подібні прояви ненависті і загроза насильства є неприйнятними.

Інцидент в Амбергу стався 29 грудня неподалік від вокзалу та історичного центру міста. Четверо мігрантів віком від 17 до 19 років, ймовірно п'яних, завдали легких тілесних ушкоджень загалом дванадцяти перехожим. Зловмисники чинили опір поліції під час затримання. Наразі усі четверо перебувають під вартою. За наявною у німецьких ЗМІ інформацією, нападники є громадянами Сирії, Афганістану та Ірану. Мотиви нападів невідомі.

Після інциденту з нападами на перехожих в Амбергу міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) закликав посилити міграційне законодавство в країні. "Таку невмотивовану жорстокість ми не будемо терпіти", - заявив очільник МВС. За словами Зеегофера, коли люди, що подали клопотання про притулок, скоюють злочини, вони мають залишати країну. Якщо ж чинними законами це не передбачено, то закони потрібно змінити, переконаний Зеегофер.

Дивитись відео 01:57
Now live
01:57 хв

Фактчек DW: Чи зріс через біженців рівень злочинності у ФРН, як заявив Трамп? (22.06.2018)

 

DW.COM

Голова МВС Німеччини закликає посилити міграційні закони

Після хуліганських нападів біженців на мешканців баварського міста Амберг очільник німецького МВС закликає до жорсткіших міграційних правил. (02.01.2019)  

Меркель закликає не ненавидіти і не заздрити мігрантам

Мігранти, які прибувають до ФРН, не забезпечуються краще за інших, тому не існує підстав їх ненавидіти, наголошує німецька канцлерка Анґела Меркель. (08.10.2018)  

МВС Німеччини готове платити мігрантам за повернення додому

Рекламна кампанія в берлінському метро: біженцям без статусу, які до 31 грудня повідомили владі ФРН про свій добровільний від'їзд на батьківщину, компенсується річна оренда житла на новому місці. (20.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: Чи зріс через біженців рівень злочинності у ФРН, як заявив Трамп? (22.06.2018)  

Також за темою

Horst Seehofer

Голова МВС Німеччини закликає посилити міграційні закони 02.01.2019

Після хуліганських нападів біженців на мешканців баварського міста Амберг очільник німецького МВС закликає до жорсткіших міграційних правил.

Реклама

Докладно

Міхаель Шумахер

Міхаель Шумахер: у день ювілею - лише спогади

3 січня легендарному німецькому гонщику Міхаелю Шумахеру виповнюється 50 років.  

Німецькі фанати у Львові на Євро-2012

92 євро за ящик пива

Катар запроваджує "гріховний" податок на алкоголь. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  