Праворадикали намагалися зірвати лесбійську конференцію у Києві

Десятки представників праворадикальних організацій у четвер, 11 квітня, намагалися зірвати проведення "Європейської лесбійської конференції" у Києві, початок якої призначений на п'ятницю, 12 квітня.

Директорка правозахисної організації Amnesty International в Україні Оксана Покальчук оприлюднила в своєму Twitter фотографії розбитих вікон київського готелю "Турист", де з 12 по 14 квітня має пройти захід. Також нею були опубліковані фотографії "гомофобних погроз", залишених радикалами на стінах.

"Залякування і страх як тактика. Ознака того, наскільки безпомічні ті, хто ненавидить", - прокоментувала закиди радикалів Покальчук.

Напередодні противники заходу пікетували готель зі слоганами "Ми проти геїв", та "Забирайтеся до біса, содомити". Деякі ультра-праві активісти намагалися прорвати кордон правоохоронців і навіть використали проти них перцевий газ, передає агенція AP.

Незважаючи на погрози радикалів, організатори конференції проведуть її за планом. "Нас не залякають ", - написали представники конференції у Twitter.

Підтримку київській конференції висловили європейські політики і правозахисні групи. "Любов - сильніша за ненависть", - написала у своєму мікроблозі Twitter німецька парламентарка Жозефіне Пауль (Josefine Paul), додавши, що проведення "Європейської лесбійської конференції" є важливим знаком і для лесбійок, і для відкритої та об'єднаної Європи.

Свою підтримку організаторам і учаникам конференції висловили також і представники посольств Франції і Швейцарії в Києві. Дипломати також закликали українську владу "вжити всіх необхідних заходів" для безпеки конференції. Організатори "Європейської лесбійської конференції" очікують, що захід відвідають сотні учасників.

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