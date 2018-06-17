 Праворадикали намагалися зірвати лесбійську конференцію у Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2019

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Новини

Праворадикали намагалися зірвати лесбійську конференцію у Києві

У Києві радикали розбили вікно в київському готелі, де у п'ятницю розпочнеться "Європейська лесбійська конференція" і, за повідомленнями, використали перцевий газ проти правоохоронців.

Протестувальники проти лесбійської конференції біля готелю Турист у Києві

Протестувальники проти лесбійської конференції біля готелю "Турист" у Києві

Десятки представників праворадикальних організацій у четвер, 11 квітня, намагалися зірвати проведення "Європейської лесбійської конференції" у Києві, початок якої призначений на п'ятницю, 12 квітня.

Директорка правозахисної організації Amnesty International в Україні Оксана Покальчук оприлюднила в своєму Twitter фотографії розбитих вікон київського готелю "Турист", де з 12 по 14 квітня має пройти захід. Також нею були опубліковані фотографії "гомофобних погроз", залишених радикалами на стінах.

"Залякування і страх як тактика. Ознака того, наскільки безпомічні ті, хто ненавидить", - прокоментувала закиди радикалів Покальчук.

Напередодні противники заходу пікетували готель зі слоганами "Ми проти геїв", та "Забирайтеся до біса, содомити".  Деякі ультра-праві активісти намагалися прорвати кордон правоохоронців і навіть використали проти них перцевий газ, передає агенція AP. 

Незважаючи на погрози радикалів, організатори конференції проведуть її за планом. "Нас не залякають ", - написали представники конференції у Twitter.

Підтримку київській конференції висловили європейські політики і правозахисні групи. "Любов - сильніша за ненависть", - написала у своєму мікроблозі Twitter німецька парламентарка Жозефіне Пауль (Josefine Paul), додавши, що проведення "Європейської лесбійської конференції" є важливим знаком і для лесбійок, і для відкритої та об'єднаної Європи.

Свою підтримку організаторам і учаникам конференції висловили також і представники посольств Франції і Швейцарії в Києві. Дипломати також закликали українську владу "вжити всіх необхідних заходів" для безпеки конференції. Організатори "Європейської лесбійської конференції" очікують, що захід відвідають сотні учасників.

Дивитись відео 03:47

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  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Дипломати пліч-о-пліч з українськими меншинами

    До учасників "КиївПрайд-2018" приєдналися кілька українських народних депутатів, а також депутатка Європарламенту Ребекка Гармс (Rebecca Harms), держміністр в МЗС Німеччини у справах Європи Міхаель Рот (Michael Roth), посол Німеччини в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel), представники посольств Канади, США, Швеції, Норвегії, Великобританії, Литви та інших дипломатичних установ.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Заходи безпеки - підвищені

    "Хочу відзначити зусилля поліції із забезпечення безпеки на заході", - сказала євродепутатка Ребекка Гармс у коментарі DW по закінченню "КиївПрайд-2018". За повідомленням Нацполіції, правопорядок у центрі Києва забезпечувало близько 3 тисяч правоохоронців, ще 2 тисячі патрулювали інші райони столиці. "Дякуємо українському війську за змогу провести цей марш", - прокоментувала одна з учасниць маршу.

  • Ukraine Kiev - Polizei nimmt Nationalisten beim Versuch fest Gay Parade zu stoppen (Imago/Zuma Press/S. Glovny)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Не обійшлось без інцидентів

    Акція відбулась без значних сутичок, перед початком маршу було затримано 56 осіб, що агресивною поведінкою намагалися перешкодити ході.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Міжнародна підтримка з усієї Європи

    Близько 20 організованих колон з представниками різних міжнародних спільнот та НГО також були представлені на "КиївПрайд-2018". Серед них зокрема були партнерські організації з Мюнхена, Amnesty International, ООН, представники європейської партії "Зелені" та інші.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Діалог можливий?

    "Мені хочеться і сміятись, і плакати одночасно, - ділиться емоціями з DW одна з учасниць маршу. - Я щаслива, що все це стало можливим у центрі столиці нашої країни. Однак плакати хочеться від того, яка прірва між нами та противниками ЛГБТ. Шкодую, що все це поки що можливо лише за високим металевим парканом, як у гетто…".

    Автор: Анастасія Магазова


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Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: гомофобія та дискримінація ЛГБТ - як з цим боротися? (14.06.2018)  

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