Праворадикалам, які проривалися до відділку поліції на Подолі, оголошено підозру

Чотирьом представникам радикальної націоналістичної організації "С14", які намагалися прорватися до управління поліції Подільського району Києва під час акції 9 лютого, оголошено підозру в опорі співробітникам правоохоронних органів. Про це у четвер, 14 лютого, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв. "Слідство щодо інших присутніх там радикально налаштованих молодиків ще триває. Усі їхні вчинки отримають оцінку відповідно до букви закону", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, вдень 9 лютого у Подільському районі Києва на Контрактовій площі одночасно проходили кілька заходів, у тому числі зустріч кандидатки в президенти Юлії Тимошенко з виборцями та акція "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Як повідомили у поліції, під час заходів було затримано кілька осіб зі зброєю, газовими балончиками і зеленкою. "Їм на допомогу прибула група підтримки, яка влаштувала штовханину і застосувала газові балончики проти поліцейських. У результаті всі активні учасники були затримані, а це - близько 40 осіб", - повідомили у прес-службі поліції Києва. Ці особи були затримані при спробі штурму управління Національної поліції в Подільському районі Києва.

Згодом у затриманих вилучили наган і ножі. Внаслідок інциденту трьох поліцейських було доправлено до лікарні. Правоохоронці порушили три кримінальні провадження за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу, за захоплення державних будівель та за хуліганство.

Утім, обурення громадськості викликала поведінка правоохоронців, які нібито надто жорстко діяли проти радикалів, а один з поліцейських вигукнув при затриманні: "Лягай, Бандеро". В поліції згодом вибачилися за ці слова, поліцейського Василя Мельникова, якого підозрюють у побитті представників "С14" та вигуку, суд 12 лютого заарештував на два місяці з правом внесення застави.

Напередодні Василь Мельников вийшов на свободу під заставу в 115 тисяч гривень. Про внесення застави повідомили як голова Соціалістичної партії України Ілля Кива, так і заступник голови парламентської фракції "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул.