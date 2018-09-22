Правопопулісти хочуть створити нову групу в Європарламенті

Правопопулістьскі німецька партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та італійська "Ліга Півночі" разом з іншими європейськими ультраправими партіями хочуть створити нову групу в Європейському парламенті. Вона отримає назву "Європейський альянс народів та націй" (EAPN), оголосили в понеділок, 8 квітня, під час брифінгу в Мілані очільник АдН Йорґ Мойтен (Jörg Meuthen) та лідер "Ліги Півночі" Маттео Сальвіни, передає агенція dpa.

"Новина в тому, що ми розширюємо родину євроскептиків, ми працюємо для нової європейської мрії. Сьогодні для багатьох громадян та для багатьох людей Європа являє собою кошмар, а не мрію", - заявив Сальвіні.

Іншими підтвердженими членами нової групи поки є лише Данська народна партія та фінська партія "Справжні фіни". Як повідомив Сальвіні, великий захід з іншими союзниками запланований на 18 травня в Мілані. За словами представника "Справжніх фінів" Оллі Котро, "відкрите запрошення" вступити у лани EAPN спрямоване до всіх євроскептиків.

"Мета полягає в тому, щоб бути першою, найважливішою, найбільш численною групою в Європарламенті та однією з найсвіжіших ідей, присутніх у всіх або майже в усіх країнах ЄС", - наголосив Сальвіні.

Французька партія Марін Ле Пен "Національне зібрання" та Австрійська партія свободи (FPÖ) не взяли участь у конференції в Мілані, але підтвердили свою співпрацю з "Лігою півночі". Інші європейськіправопопулістські сили, серед яких "Фідес" угорського прем'єра Віктора Орбана та правляча польська "Право і справедливість" (ПіС), поки відмовилися від союзу з італійською партією.