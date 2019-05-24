Правопопулісти з дев'яти країн створили фракцію в Європарламенті

Депутати від правопопулістських партій з дев'яти країн ЄС створили в Європарламенті нову фракцію під назвою "Ідентичність і демократія" (ID). На даний час до неї увійшли 73 депутати, заявив у четвер, 13 червня, голова фракції Марко Цанні з італійської "Ліги Півночі". Його заступниками обрані співголова "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Йорґ Мойтен (Jörg Meuthen) і генеральний секретар французького "Національного зібрання" Ніколя Бе.

Більшість членів нової фракції - італійські депутати з "Ліги Півночі", які отримали 28 мандатів в Європарламенті. Французькі правопопулісти мають 22 місця, німецькі - 11. Крім трьох найчисельніших правопопулістських партій в актуальному складі Європарламенту до нової фракції увійшли Австрійська партія свободи, "Фламандський інтерес" з Бельгії, "Істинні фіни", Данська народна партія, чеська "Свобода і пряма демократія "і Консервативна народна партія Естонії.

За словами Йорґа Мойтена, метою нової фракції не є розкол Євросоюзу. "Ми хочемо і будемо працювати конструктивно", - пообіцяв німецький євродепутат. Разом з тим, однією зі складових роботи в Європарламенті є здатність сказати "ні", оскільки багато рішень є "нонсенсом", вказав він. "Ми тут не для того, щоб шукати друзів", - додав Мойтен.

П'ята за чисельністю фракція Європарламенту

Правопопулістська фракція стала п'ятою за чисельністю в новому складі Європарламенту після консерваторів, соціал-демократів, лібералів і "зелених". Таким чином ультраправим не вдалося досягти своєї мети стати третьою силою парламенту ЄС, про яку перед травневими виборами заявляв лідер італійської "Ліги півночі" Маттео Сальвіни.

Проте блок націоналістів в Європарламенті тепер більший: у його попередника - фракції "Європа націй і свобод" - було лише 36 мандатів. Чисельність депутатів зросла, перш за все, шляхом зростання підтримки італійської "Ліги Півночі", а також переходу німецьких депутатів, які раніше входили до альянсу з британськими євроскептиками.